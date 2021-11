Waspadai Pelecehan Seksual di Ruang Publik, LRT Jakarta Gelar Campaign and Training Program Stand Up

Campaign and Training Program “Stand Up” sebagai edukasi positif untuk melawan pelecehan seksual di ruang publik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT LRT Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan L’Oréal Paris gelar Campaign and Training Program “Stand Up” sebagai edukasi positif untuk melawan pelecehan seksual di ruang publik.

Program ini sejalan dengan semangat peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 25 November.

Kick Off program dilaksanakan pada hari Senin, 8 November 2021.

Pelecahan seksual adalah hal serius yang bisa menimpa siapapun tanpa memandang gender.

Kampanye dan program pelatihan Stand Up dilaksanakan selama sebulan penuh dengan menggunakan tenaga pelatih internal yang sudah terlatih dan mendapatkan edukasi oleh Hollaback! Jakarta.

Kegiatan ini tidak hanya melibatkan Insan LRTJ namun juga seluruh tenaga alih daya yang sedang berkontrak kerja dengan LRTJ.

Kick Off program ini dibuka dengan sambutan dari Ir. Tuty Kusumawati, MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: LRT Jabodebek Diproyeksikan Beroperasi Tahun Depan

Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi kepada PT LRT Jakarta.

“Dalam kesempatan awal ini, saya memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi PT LRT Jakarta yang telah bersungguh-sungguh memprakarsai dan memfasilitasi tersedianya berbagai pelayanan yang memberikan dampak positif mewujudkan Jakarta, Kota Ramah Perempuan dan Ramah Anak," kata Tuty.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Hendri Saputra mengungkapkan, PT LRT Jakarta selalu berkomitmen untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh penggunanya.

"Salah satu cara untuk terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan memberikan edukasi secara konkrit dan sesuai dengan nilai – nilai perusahaan. Kami berharap semoga kerja sama yang sudah terjalin antara LRT Jakarta dengan Dinas DPPAPP dan L’Oréal Indonesia akan terus berlanjut dan berkembang dengan program lainnya," kata Hendry.

Dalam kesempatan yang sama Melanie Masriel selaku Director Communications, Sustainability & Public Affairs L’Oreal Indonesia menyampaikan "Suatu kebanggaan bagi L'Oréal Indonesia, bisa menjadi bagian komitmen kerjasama dengan PT LRT Jakarta untuk menciptakan ruang publik yang aman dari pelecehan seksual bagi siapa saja. L’Oréal Indonesia melalui brand kami, L’Oréal Paris berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan isu ini dan tidak berhenti sampai di situ tapi juga secara aktif memberikan edukasi kepada 1 juta masyarakat dunia tentang cara bertindak ketika pelecehan itu terjadi."

Kegiatan Kick Off Campaign and Training Program Stand Up sukses dilangsungkan secara virtual melalui zoom meeting dengan spokesperson L’Oréal Paris artis Cinta Laura selaku duta anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, Melanie Masriel – Communications, Sustainability and Public Affairs Director L’Oréal Indonesia, Chrisant Raisha Co – Director Hollaback! Jakarta, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT LRT Jakarta - Adrian Rusmana, Direktur Operasi dan Perawatan PT LRT Jakarta- Aditia Kesuma Negara, seluruh Insan LRT Jakarta, serta Tenaga Alih Daya Kebersihan juga Keamanan LRT Jakarta.