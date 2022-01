Dukung Program Pemprov, Bank DKI Konsisten Sosialisasikan Transaksi Nontunai

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Bank DKI meraih The Best Public Relation in Company Management on Expanding Banking Services Integration.

Penghargaan ini diraih dalam ajang Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2022.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi dalam mengomunikasikan penerapan transaksi non tunai di Jakarta dan sekitarnya, lewat layanan perbankan digital seperti aplikasi JakOne Mobile dan JakOne Abank.

"Pengembangan IT yang kami lakukan dilandaskan pada dukungan Bank DKI terhadap program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan menghadirkan solusi kebutuhan perbankan bagi masyarakat," kata Herry dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

Bank DKI, kata Herry, masih terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital, termasuk JakOne Mobile yang saat ini memiliki 1,3 juta pengguna dan 17 ribu merchant.

Saat ini, Bank DKI memiliki beragam produk digital, seperti JakOne Mobile, JakCard, Kartu ATM & Debit, EDC & MPOS, ATM, Cash Management System (CMS), JakOne Bill, dan QRIS.

"Terbaru, Bank DKI meluncurkan JakOne Abank di Pasar Santa Jakarta, dengan tujuan mendorong penerapan inklusi keuangan serta memperluas akseptansi pembayaran," ungkap Herry.

Sejumlah rangkaian transformasi 5.0 juga dilakukan Bank DKI, termasuk di antaranya digitalisasi UMKM dengan penggunaan JakOne Abank di seluruh Pasar Jaya dan Food Station, digitalisasi pengajuan kredit multiguna melalui JakOne Community Apps seperti JakSchool, JakOne Artri, JakOne Erte, serta pengembangan ekosistem Bank DKI menjadi integrator bagi BUMD DKI Jakarta.

Ia juga menyampaikan berbagai implementasi IT akan terus dilakukan guna mendukung peningkatan operasional, sehingga cita-cita mewujudkan ekosistem non-tunai di DKI Jakarta bisa tercapai.

"Berbagai pengembangan tersebut secara konsisten terus kami informasikan kepada masyarakat dan nasabah melalui berbagai media komunikasi," pungkasnya.