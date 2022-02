Terpilih Aklamasi, Bima Arya Pimpin Asosiasi Lari Trail Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) dalam Musyawarah Nasional dan Raker Pengurus Pusat ALTI di Taman Budaya, Sentul City, Bogor, Senin (7/2/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Muhammad Farhan juga turut dilantik sebagai Ketua Harian ALTI beserta pengurus pusat ALTI lain, sebagai pengurus masa bakti 2021-2025.

"Insya Allah saya dan Kang Farhan akan berbagi tugas ke depan untuk mengembabgkan ALTI bersama-sama. Bagi saya hal yang baru, tetapi belajar cepat, diskusi dengan aktivis lari trail, ternyata bukan hanya menarik, bukan hanya menjanjikan tapi lari trail ini bisa menjadi olahraga yang happening di Indonesia," kata Bima Arya.

Menurut Bima Arya, ALTI lebih dari sekedar lari karena berhubungan langsung dengan alam.

"Saya langsung exited, kemudian diskusi bagaimana langkah-langkah ke depan ini karena saya lihat ALTI ini more than just running. Itu bedanya dengan yang lain. Kita bicara tentang alam, kita bicara gunung, kebun, pantai, sawah, sungai dan lain-lain. Ini yang paling menjadi daya tarik utama. Kita lebih berwarna dari cabang olahraga lari biasa," ujar Bima.

"Ini sangat menarik, sangat challenging dan sangat beririsan dengan banyak sekali faktor. Beririsan dengan tourism, lingkungan hidup. Kita bisa ada di depan untuk ikut SDGs, untuk berkampanye tentang lingkungan. Ini lebih dari sekedar lari," tambahnya.

Sementara itu, Farhan menyatakan, ALTI ini memiliki karakter dan dinamika yang sangat kuat untuk bisa berkiprah di level nasional dan internasional.

"Salah satu kekuatan ALTI ini alamnya luar biasa juga perlarinya yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita tata sekarang ini bisa membawa menuju ke prestasi. Tidak hanya prestasi untuk masuk KONI, KOI, KORMI tetapi juga menjadi salah satu olahraga yang dipilih sebagai olahraga arus utama oleh masyarakat Indonesia," kata Farhan.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Hayono Isman menyambut baik hasil Munas ALTI di Sentul dengan terpilihnya Bima Arya sebagai Ketua Umum ALTI.

"Di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, harapan saya selaku ketua umum KORMI tentu ALTI menjadi kekuatan karena kita punya Indonesia Bugar 2045. Jadi ALTI saya harap berkontribusi," ujar Isman.

ALTI yang saat ini sudah memiliki 12 pengurus provinsi, lanjut Isman, sudah memenuhi syarat menjadi anggota penuh KORMI sehingga bisa mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) 2022 bersama 76 induk-induk olahraga yang lain.

"Jadi nanti ALTI berhimpun di KORMI, ALTI akan masuk komisi olahraga petualangan dan tantangan. Kita ada 3 komisi, komisi olahraga tradisional dan kreasi budaya, komisi kesehatan dan kebugaran dan komisi olahraga petualangan dan tantangan. Mudah-mudahan kita bisa membuat FORNAS 2022 menjadi kegiatan yang hebat," ujarnya.