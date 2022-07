Sosok 2 Pejabat Uni Eropa Jajal Catwalk Citayam Fashion Week Bareng Anies Baswedan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belakangan menjadi sorotan setelah menjajal "arena catwalk" Citayam Fashion Week.

Anies turut mengajak pejabat lembaga keuangan Uni Eropa berjalan di lokasi yang sebenarnya merupakan penyeberangan jalan Taman Dukuh Atas itu.

Nama delegasi Uni Eropa itu adalah EU Ambassador HE Vincent Piket, dan Vice President of the European Investment Bank, Kris Peeters.

Keduanya juga menjadi perhatian setelah ikut berpose bersama Anies bak para pemuda viral yang sering nongkrong di kawasan Dukuh Atas dengan gaya berpakaian unik.

Lantas, inilah sosok Vincent Piket dan Kris Peeters dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

Sosok Vincent Piket

Baca juga: Berkah Citayam Fashion Week Viral, ABG SCBD Kini Terima Honor dari Ngonten, Ratusan Ribu Per Hari

Mengutip Linked In, Vincent Piket adalah Duta Besar untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sejak September 2019.

Kemudian pada September 2016-September 2019, ia pernah menjadi Kepala Divisi untuk negara-negara Maghreb.

Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. (IST)

Kariernya dengan Uni Eropa bahkan tercatat sejak 2008.

Yakni sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia hingga Kepala Kantor Uni Eropa di Hong Kong dan Makau.