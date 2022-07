Transjakarta Ubah Rute 3 Merek Bus Listrik di Jakarta,Ini Rinciannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menata ulang rute ujicoba unit bus listrik yakni Zhongtong, Skyweel dan Golden Dragon di Jakarta.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Anang Rizkani Noor menerangkan, ketiga merek bus listrik tersebut mulai hari ini akan melayani sejumlah rute.

"Yakni rute Kampung Melayu - Tanah Abang via Cikini (5M) dari sebelumnya melayani rute Kampung Melayu - Tanah Abang (5F)," ujar Anang dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

Perubahan rute ini, lanjut Anang, agar bisa melayani masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dilintasi oleh bus listrik.

"Harapannya selain mengenal jalur, masyarakat bisa menjajal bus ini dengan merata," tutur Anang.

Anang menuturkan, bus listrik melayani penumpang mulai pukul 05.00 – 21.00 WIB serta diwajibkan melakukan Tap In dan Tap Out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap On Bus (TOB) yang ada di dalam bus.

"Untuk selalu mendapatkan informasi terbaru tentang Transjakarta bisa mengakses media sosial Transjakarta," imbuh Anang.