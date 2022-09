Gubernur Anies: Abang None Tahun 2022 Akan Dijadikan Duta Jakarta Sebagai Kota Global Dunia

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan menjadikan Abang None Jakarta tahun 2022 yang terpilih sebagai Duta Jakarta sebagai Kota Global Dunia.

"Di Abang None 2022 kita memproyeksikan Abang None lebih dari sekedar Duta Pariwisata. Mereka menjadi dutanya Jakarta sebagai Kota Global Dunia," kata Anies di Malam Final Pemilihan Abang None Jakarta 2022, Jumat (2/9/2022).

Anies mengatakan DKI Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di bagian selatan dunia.

DKI Jakarta baru saja menjadi tuan rumah penyelenggaraan Urban 20 (U20) yang merupakan salah satu rangkaian penyelenggaraan G20 Indonesia,

U20 Summit merupakan ajang pertemuan para walikota, gubernur dari anggota G20 yang mengangkat tema 'Kota Pascapandemi'.

Anies mengklaim bahwa hampir semua anggota U20 menyatakan bahwa DKI Jakarta merupakan kota terbaik dalam penyelenggaraan U20.

"Mereka mengatakan 'the best summit of Urban 20' adalah yang terjadi di Jakarta kemarin," ujarnya.

"Semua bersaksi, kini Jakarta sudah setara dengan kota-kota lainnya. Masih banyak pekerjaan rumahnya, tapi kita menuju kesana," lanjut Anies.

Ia berharap Abang None yang terpilih nantinya diproyeksikan lebih dari sekedar Duta Pariwisata.