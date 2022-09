Demo Tolak Kenaikan Tarif BBM di Patung Kuda, Polisi Pasang Barrier dan Kawat Pengaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-DKI Jakarta akan melakukan demo menolak kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat (9/9/2022).

Berdasarkan pantauan Tribunnews, saat ini sekira pukul 13.45 WIB, kawasan patung kuda sudah dipasang kawat pembatas dan juga barrier.

Tampak juga beberapa mobil pemadam kebakaran stand by di belakang barrier.

Di beberapa titik sekitar kawasan Monas juga ditutupi kawat. Arah lalu lintas pun dialihkan.

Sedangkan kondisi lalu lintas di sekitar Patung Kuda masih tampak landai.

Hari ini masuk hari keenam semenjak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.

Sudah banyak masyarakat, mahasiswa, dan ragam aliansi bergerak dalam aksi demo menyuarakan penolakan kenaikan tarif BBM.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga BBM subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi disubsidi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan.

Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Harga ini mulai berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB