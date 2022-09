Tolak Kenaikan BBM, Lima Kelompok Demo Bersamaan di Lima Titik Patung Kuda, Polisi Pun Terbagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada lima titik demo berlangsung bersamaan di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat (9/9/2022).

Demo ini bertujuan sama, yaitu menolak kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM).

Lima titik demo ini diinisiasi oleh lima kelompok yang juga berbeda.

Adapun kelima kelompok ini terdiri dari Aliansi Ojek Online, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Kader Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah se-DKI Jakarta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka).

Beberapa titik demo di Patung Kuda meliputi kawasan Jalan Merdeka Barat dan juga di jalur masuk menuju gerbang Monas yang berada di antara Jalan Merdeka Barat dan Jalan Merdeka Selatan.

Masing-masing kelompok mencapai puluhan hingga ratusan massa.

Masing-masing menyerukan tuntutan di atas mobil komando masing-masing. Pihak kepolisian pun terbagi dalam menjaga lima titik ini.

Hari ini masuk hari keenam semenjak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.

Sudah banyak masyarakat, mahasiswa, dan ragam aliansi bergerak dalam aksi demo menyuarakan penolakan kenaikan tarif BBM.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga BBM subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi disubsidi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan.

Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Harga ini mulai berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.