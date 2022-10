Renovasi Balai Wartawan, Kapolda Metro Jaya: Sebagai Sahabat, Jangan Bosan Kritik Kami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran siap untuk terus dikritik untuk menjadi bahan evaluasi Polda Metro Jaya agar lebih baik kedepannya.

Hal ini dikatakan Fadil saat meresmikan gedung Balai Wartawan Polda Metro Jaya yang sebelumnya direnovasi, Jumat (7/10/2022).

"Wartawan Polda Metro Jaya bukan hanya mitra, tetapi sahabat buat saya. Untuk itu jangan bosan memberikan kritik, sebagai bahan intropeksi dan perbaikan kedepan bagi Polda Metro Jaya," kata Fadil kepada wartawan.

Sebagai fungsi agen perubahan dan pembangunan karakter, media, kata Fadil, memiliki peran vital dan tanggung jawab dalam melakukan koreksi, perubahan, pembaharuan dan transformasi.

"fungsi media massa adalah sebagai “agent of change and agent of character building”, yang memiliki peran vital dan tanggung jawab dalam melakukan koreksi, perubahan, pembaharuan dan transformasi “mind set and culture set” menuju masyarakat yang beradab dan bermartabat," ucapnya.

Dengan direnovasinya balai wartawan Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya itu, Fadil berharap bisa membuat rekan-rekan media lebih fokus dan maksimal dalam bekerja.

"Bila kita lihat kondisi Gedung Balai Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya saat ini, tentunya kita akan melihat pemandangan yang asri dan bangunan yang estetik, kondisi yang lebih baik bila dibandingkan bangunan sebelumnya dimana banyak bagian yang rusak," tuturnya.

"Sehingga harapannya dapat membuat nyaman teman-teman wartawan dalam bekerja, serta dapat lebih fokus, objektif dan maksimal, sambungnya.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya Ahmad Faruk menyampaikan terima kasih atas perbaikan balai wartawan tersebut.

"Terima kasih banyak kepada Kapolda Metro Jaya yang telah merenovasi Gedung Balai Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya sehingga wartawan yang bekerja di Gedung Balai Forum Wartawan Polri Polda Metro Jaya bisa lebih fokus dan nyaman," jelasnya.

Dalam kegiatan itu, turut hadi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dan sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya lain.