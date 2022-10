49 Ruas Jalan yang Dilewati Peserta Jakarta Marathon 2022, Simak Rekayasa Lalu Lintas Berikut

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta Marathon kembali digelar pada hari ini, Minggu (16/10/2022).

Para peserta Jakarta Marathon 2022 akan melakukan start dan finish di Gelora Bung Karno.

Terkait hal ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah merekayasa lalu lintas mulai dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Peserta Jakarta Marathon 2022 nantinya akan melewati 49 ruas jalan di Jakarta.

Ruas Jalan yang Dilewati Peserta Jakarta Marathon 2022

Dikutip dari TribunTanggerang.com, berikut 49 ruas jalan yang dilewati peserta Jakarta Marathon 2022.

Kota Administrasi Jakarta Pusat

a) Jalan Gelora Bung Karno

b) Jalan Gerbang Pemuda

c) Jalan Gatot Subroto

d) Jalan Letjen S Parman

e) Jalan Biak

f) Jalan Kyai Caringin

g) Jalan Balikpapan

h) Jalan Suryopranoto

i) Jalan Sukarjo Wiryopranoto

j) Jalan Hayam Wuruk

k) Jalan Ir H Juanda

l) Jalan Pos

m) Jalan Gedung Kesenian

n) Jalan Budi Utomo

o) Jalan Lapangan Banteng Utara

p) Jalan Lapangan Banteng Barat

q) Jalan Taman Pejambon

r) Jalan Medan Merdeka Timur

s) Jalan MI Ridwan Rais

t) Jalan Arief Rachman Hakim

u) Jalan Menteng Raya

v) Jalan Cikini Raya

w) Jalan Pegangsaan Timur

x) Jalan Pegangsaan Barat

y) Jalan Cilacap

z) Jalan Surabaya

aa) Jalan Pasuruan

bb) Jalan Teuku Cik Ditiro

cc) Jalan RP Soeroso

dd) Jalan Cut Nyak Dien

ee) Jalan Teuku Umar

ff) Jalan Taman Suropati

gg) Jalan Pangeran Diponegoro

hh) Jalan Lembang

ii) Jalan Mangunsarkoro

jj) Jalan Taman Sunda Kelapa

kk) Jalan Dr Kusuma Atmaja

Kota Administrasi Jakarta Barat

a) Jalan Letjen S Parman

b) Jalan Tomang Raya

c) Jalan Gajah Mada

d) Jalan Hayam Wuruk

Kota Administrasi Jakarta Selatan

a) Jalan HR Rasuna Said

b) Jalan Mekar Saluyu 1

c) Jalan Kuningan Persada

d) Jalan Kuningan Mulia

e) Jalan HR Rasuna Said

f) Jalan Terusan HR Rasuna Said

g) Jalan Gatot Subroto

Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, masyarakat yang akan beraktivitas menggunakan motor atau mobil diimbau untuk menghindari ruas jalan yang dilewati ribuan peserta Jakarta Marathon 2022.