TikTokers Asal Rusia Dilecehkan oleh Sopir Taksi saat Berjalan Kaki di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - TikTokers asal Rusia yang tinggal di Indonesia, Valerie mendapatkan pelecehan saat tengah berjalan kaki di Jakarta.

Melalui Instagram Stories Valerie, ia merekam tindak pelecehan tersebut.

Kejadian tersebut diduga pada Senin (7/11/2022) dini hari.

Dalam Stories yang diunggahnya, ia merekam dirinya yang sedang berjalan di atas trotoar.

Lalu ada sebuah taksi yang berjalan pelan mengikutinya.

Mengutip TribunnewsSultra, sopir taksi tersebut berjalan pelan dan berteriak pada Valerie.

Sopir taksi tersebut terdengar berteriak "very nice, baby".

Sambil berteriak, sopir taksi tersebut pun tertawa melihat Valerie berjalan.

Valerie yang masih merekam pun tersenyum sinis dengan ekspresi kesalnya.

Dalam video tersebut, Valery pun menuliskan:

"I wanted to come to him and explain that I's not baby but -as we already know- I'm not walking good on heels and roads in Jkt also not good"

"Aku ingin mendatanginya (supir taksi) dan menjelaskan bahwa aku bukan bayi (sayang) tapi -seperti yang kita tahu- aku sedang tidak berjalan dengan baik saat menggunakan sepatu hak tinggi dan jalanan di Jakarta juga tidak baik"

Beberapa akun juga mengunggah ulang tentang apa yang dialami oleh Valerie ini.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunnewsSultra, Desi Triawan Aswan)