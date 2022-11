Zainudin Amali: Akbar Tandjung Telah Melakukan Banyak Program Kerjasama Dengan Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menyampaikan ucapan selamat kepada mantan Menpora sekaligus politikus senior Partai Golkar Akbar Tandjung atas penghargaan yang diterima dari pemerintah Jepang yakni Bintang Tanda Jasa: Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi kekaisaran Jepang.

"Saya menyampaikan ucapan selamat atas penghargaan Bintang Tanda Jasa, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun yang diterima Pak Akbar Tandjung dari pemerintah Jepang. Penghargaan ini beliau terima atas kontribusinya dalam memperkokoh hubungan antara Indonesia dan Jepang," ujar Menpora Amali di Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Menpora Amali, Akbar Tandjung sangat layak mendapatkan penghargaan tersebut, karena selama menjadi Menpora dan Ketua DPR RI telah meningkatkan pertukaran di bidang politik, pemuda dan olahraga antara Indonesia-Jepang.

Menpora Zainudin Amali (Tribunnews/Abdul Majid)

"Pak Akbar telah melakukan banyak program kerja sama dengan Jepang, terutama dalam meningkatkan pertukaran pemuda Indonesia-Jepang dan berkontribusi dalam memajukan olahraga asal Jepang yakni Judo," katanya.

Menpora Amali juga mengungkapkan juga bahwa Akbar Tandjung adalah salah satu tokoh politik senior yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpolitikan di Indonesia.

“Dan kita juga sama-sama tahu, beliau ini adalah aktivis dan tokoh pemuda di zamannya. Pak Akbar pernah menjadi Ketua Umum PB HMI yang organisasinya sampai saat ini masih eksis dan menciptakan banyak kader Bangsa,” ungkap Menpora Amali.

Akbar Tandjung menerima langsung penghargaan ini dari Kaisar Jepang, Naruhito, Rabu (9/11). Turut mendampingi Kaisar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sementara Akabar Tandjung didampingi istri, Krisnina Maharani.

Akbar mengucap syukur usai menerima penghargaan dari pemerintah Jepang.

"Kami merasa sangat terhormat atas apresiasi yang telah diberikan kepada saya. Penghargaan ini juga menjadi salah satu bukti komitmen kami untuk selalu menghadirkan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Jepang,"kata Akbar Tandjung