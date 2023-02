Westlife Gelar Konser di Stadion Madya GBK, Ratusan Personel Gabungan Disiagakan untuk Pengamanan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy band asal Irlandia, Westlife kembali menyapa penggemarnya melalui konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (11/2/2023) malam ini.

Terkait itu, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengamanan dengan menyiagakan ratusan personel gabungan di lokasi.

"Ada sebanyak 785 personel gabungan yang disiagakan di lokasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

Trunoyudo menyebut pihak panitia telah mengatur penonton yang akan datang dengan membagi dua pintu masuk.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya kepadatan penonton dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Flow penonton masuk pertama lewat pintu 5 (FX) Plaza Timur lanjut ringroad masuk ke lokasi dr jalur VIP Gerbang I) GBK. Kedua, lewat pintu 10 lanjut arah gerbang H ringroad lanjut jalur VIP (Gerbang I)," tuturnya.

Di sisi lain, panitia juga sudah mempersiapkan lahan parkir untuk kendaraan penonton yang datang untuk menonton Boy Band asal Irlandia tersebut.

"Parkir kendaraan di Lapangan Parkir Timur," ungkapnya.

Untuk informasi, Grup musik Westlife kembali akan menggelar konser bertajuk The Wild Dream 2023 All The Hits di Tangerang dan Jakarta.

Konser Westlife di Indonesia digelar sebanyak dua kali, yang pertama di ICE BSD Tangerang pada 9 Februari 2023.

Kemudian yang kedua di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta 11 Februari 2023.