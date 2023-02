Jadi Ajang Sinergitas Antar-jurnalis, Wartawan Parlemen Gelar KWP Cup 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar turnamen Mini Soccer untuk forum jurnalis se-Jakarta.

Turnamen 'Mini Soccer KWP Cup' untuk pertama kalinya digelar pada Sabtu, 18 Februari 2023, dengan tema 'We Are One'.

Ketua KWP Ariawan menyampaikan dengan tema yang diambil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu semangat spirit kebersamaan dalam bersinergi antar para jurnalis.

"Pada prinsipnya kita satu profesi, jadi sudah saatnya kita bersinergi, berkolaborasi karena bagaimanpun kita berada dalam satu wadah yang sama dalam keluarga yang sama yakni wartawan atau jurnalis," kata Ari dalam sambutannya di Lapangan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2023).

Ari berharap kegiatan ini juga dapat menjadi giat yang baik dan ke depan dapat tetap dilakukan bersama untuk kemajuan Bangsa dan Negara dan untuk kesejahteraan jurnalis yang ada DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

"Sehingga salah satu cara KWP untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dengan teman-teman forum atau pokja dan organisasi lain, temen-temen wartawan, salah satunya adalah dengan kegiatan turnamen mini soccer kali ini, dan ini semoga jadi giat baik kami dan semoga kedepan akan kita lakukan bersama," tuturnya.

Menurut Ari, pertandingan sepak bola ini akan melibatkan 15 forum organisasi wartawan.

Dengan total 16 tim yang akan dipertandingkan dalam laga ini.

Selain itu, Ari juga menjelaskan alasan jajarannya menggelar kompetisi ini.

Salah satunya, untuk menyatukan jurnalis di Ibu Kota, dan juga untuk mencegah dan mengikis perpecahan antar para jurnalis.

"Kita adalah satu karena kita pingin kita bersatu tidak terpecah belah meskipun kita beda liputan beda penempatan liputan tapi pada hakikatnya kita satu profesi hanya beda organisasi," ucap Ari.

"Sehingga dengan adanya Turnamen Mini Soccer KWP Cup ini kita berharap terjalin silaturahmi, terjalin sinergitas, dan kolaborasi antara organisasi antarteman-teman wartawan yang melakukan peliputan di daerah Ibu Kota Jakarta," katanya.