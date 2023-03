Komisi III DPR Dukung Langkah Polda Metro Jaya Larang Sahur on The Road: Lebih Banyak Mudaratnya

Istimewa

Ilustrasi. Tangkapan layar video viral aksi gerombolan pemuda berkonvoi dan karaoke di atas mobil saat Sahur on The Road (SOTR) di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Komisi III DPR RI mendukung langkah Polda Metro Jaya yang melarang adanya kegiataan sahur on the road (SOTR) yang marak dilakukan oleh masyarakat di bulan puasa.