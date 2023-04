Adaptasi Perkembangan Zaman, Bank DKI Perkuat Digitalisasi Produk dan Layanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI melihat media sosial sebagai peluang menghadapi persaingan bisnis di era digital. Lewat pemantauan medsos, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan terkini masyarakat untuk kemudian dilakukan perbaikan dan inovasi guna meningkatkan pangsa pasar.

Berkenaan dengan itu Bank DKI turut mengenalkan produk dan layanannya secara digital.

Terlebih BUMD DKI ini beradaptasi lewat pengembangan layanan digital sejalan dengan transformasi perusahaan.

“Bank DKI akan terus tingkatkan program kerja serta memperluas inovasi dan sinergi, termasuk mendorong peningkatan daya dukung finansial melalui digitalisasi agar dapat tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi dalam keterangannya, Minggu (16/4/2023).

Baca juga: Total Transaksi JakOne Mobile Bank DKI Sentuh Rp 22 Triliun di Tahun 2022

Ia menyampaikan salah satu produk digital yang mereka miliki dan sudah dipergunakan secara luas adalah aplikasi JakOne Mobile.

Arie menyebut, fitur terbaru yang diluncurkan pada JakOne Mobile adalah mobile cash.

Fitur ini merupakan transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI maupun ATM bank lain yang bekerjasama, seperti BCA, BNI, CIMB Niaga berlogo Prima.

“Salah satunya adalah aplikasi JakOne Mobile dengan fitur yang semakin lengkap,” kata Arie.

Inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut mengantarkan Bank DKI memboyong delapan penghargaan di ajang Infobank-Isentia 12th Digital Brand Awards 2023.

Bank DKI dinilai berhasil dalam melakukan promosi brand perusahaan dan produk secara digital selama periode 2022-2023.

Penghargaan tersebut antara lain The Best Conventional Bank kategori KBMI 2 dengan aset Rp 50 triliun- Rp 100 triliun, The Best Deposito Conventional Bank, The Best Bank Savings Account, The Best Debit Card Conventional Bank, The Best Mortagage Loan Conventional Bank, The Best Mobile Banking Conventional Bank, The Best E-Money Bank, The 2nd Best Sharia Business Unit.

Baca juga: Tingkatkan Daya Saing Pembayaran Digital, Bank DKI Gandeng BC Card Asia Pacific

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mengembangkan inovasi produk dan layanan berbasis digital, termasuk upaya kolaborasi perusahaan, yang diwujudkan lewat inovasi strategi komunikasi perusahaan serta beradaptasi dengan tren komunikasi terkini.

“Dengan semakin vitalnya peran komunikasi dalam membentuk citra positif perusahaan, Bank DKI terus berupaya maksimal untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan yang telah terbangun positif, serta memanfaatkan saluran media sosial dan digital,” pungkas Fidri.