Kisah Wanita PSK Berusia 70 Tahun di Jakarta, Pelanggannya Siswa SD dan Dibayar Rp4000

Laporan Wartawan Tribun Jatim Ani Susanti

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini sosok Dewi Inong Inara jadi sorotan di media sosial setelah menceritakan seorang nenek yang berusia 70 tahun menjadi pekerja seks komerssal (PSK) demi Rp 4 ribu.

Dewi Inong Inara mengungkap hal itu saat jadi bintang tamu di kanal YouTube Macan Idealis.

Dewi mengungkapkan ia pertamakali bertemu dengan lansia yang masih jual diri itu di daerah Jakarta.

"Jadi lansia yang berusia 70 tahun itu mengaku masih menjual diri dan pelanggannya bukan orang dewasa melainkan anak SD," katanya.

Yang lebih mencengangkan lagi, lansia tersebut memasang tarif mulai Rp 4 ribu.

"Oh ya itu ada loh nenek-nenek jualan miss V nya ya, karena kan buat orang dewasa udah nggak laku karena udah kendor gitu umur 70 an buat anak SD, untuk uang 4 ribu," ucapnya.

“Rp 4 ribu bayar oh my god, nenek-nenek umur 70 an jadi wanita tuna susila karena mereka nggak ada siapa yang mengurus.

Oh my god ini pemda DKI perlu nonton," timpal lawan bicaranya.

“Bukan hanya DKI tempat lain DKI udah ada pendampingan di rumah lansia kita kemarin saya juga kan saya juga di kelompok studi demitologi griatry Indonesia.

Itu ada diambilin mereka terus ditaruh di situ. Kasih makan yakan," timpal sang dokter.

“Itu anak SD dateng gitu dok- kan, beneran anak SD itu dok?” tanya lawan bicara dokter Inong Inara.

“Yakan pasti yang daerah situ kan menengah bawah tadi, yang keluarganya nggak sejahtera itu yang mereka kebingungnan kan mau cari apa enak apa nih cintanya ayah ibunya nggak ada ayah ibunya kerja melulu ibunya karena duit kurang," jelasnya.

Dokter Inong Inara menjelaskan adanya sejumlah perilaku sex menyimpang dari masyarakat mulai dari hubungan sejenis hingga nenek-nenek berusia 70 tahun menjajakan diri untuk anak-anak SD.