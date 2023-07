Didorong untuk Berperan dalam Memajukan Bangsa, Kaum Milenial Disabilitas Diajari Pelatihan IT

Pelatihan teknologi informasi (IT) bagi kaum disabilitas, di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, di Jakarta Timur

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaum disabilitas didorong berperan besar dalam kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya dengan membekali mereka lewat pelatihan berbagai keilmuan.

Berkenaan dengan hal ini, Forum Corporate Social Responsibility (CSR) menggandeng Dinas Sosial DKI Jakarta dan Amazon Web Service (AWS) menggelar pelatihan teknologi informasi (IT), di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, di Jakarta Timur.

Ketua panitia, Aldi Imam Wibowo mengatakan pelatihan ini jadi upaya mendorong kaum milenial khususnya mereka yang berkebutuhan khusus agar punya keterampilan dan kemampuan.

"Terkhusus mereka yang berkebutuhan khusus agar bisa memiliki keterampilan dan kemampuan. Selain itu juga bisa mengembangkan bakat dan talenta yang mereka miliki," kata Aldi dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).

Aldi mengatakan pelatihan teknologi informasi ini dipilih untuk memberi pelajaran soal desain web dan dasar-dasar cloud. Selain itu juga untuk mengembangkan bakat dan keterampilan anak-anak di panti sosial dalam memanfaatkan teknologi serta pengembangan individu di tengah kemajuan teknologi.

Pelatihan ini bersifat gratis dan diikuti sekitar 25 milenial, serta berlangsung dari 3 - 10 Juli 2023, dengan didampingi 15 instruktur berpengalaman.

Pelatihan serupa telah digelar di berbagai kota di Tanah Air, sejak 2020 lalu. Hingga Februari 2023, program tersebut telah diikuti lebih dari 300.000 orang di seluruh Indonesia.

"Program yang dimulai di masa pandemi Covid-19 ini bertujuan untuk mendorong pembelajaran dan memberikan peluang keterampilan teknologi bagi siswa di Indonesia. Selain itu, dengan ikut program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki keahlian baru yang memiliki peluang untuk dikembangkan seiring kemajuan teknologi," kata Director of AWS Training and Certification Asia Pacific and Japan, Andrew Sklar.

Sebagai informasi, Forum CSR merupakan wadah berhimpunnya para pebisnis yang memiliki kepedulian kuat terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, lewat kegiatan-kegiatan yang langsung menyasar ke masyarakat.