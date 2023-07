Fakta 8 Napi Keroyok Tahanan di Sel hingga Meninggal, Motif Pelaku hingga Kronologi Kejadian

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta seorang tahanan di Polres Metro Depok berinisial AR (50) dikeroyok oleh delapan napi di dalam sel hingga meninggal dunia.

Delapan napi tersebut berinisial MD, EAN, FA, AN, AN, AN, MN, dan FNA. Mereka kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

AR diketahui meninggal dunia setelah mengalami luka-luka yang cukup serius karena dikeroyok oleh delapan napi tersebut.

Pemicunya, disebabkan lantaran para napi tersebut kesal dengan kasus yang diperbuat oleh AR.

"Peristiwa ini terjadi di dalam kamar tahanan, sempat korban itu pingsan. setelah pingsan," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Nirwan Pohan dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).

AR merupakan tahanan baru di Polres Metro Depok dan baru sekitar empat hari masuk ke dalam sel.

Luka Fatal di Dada

Pihak kepolisian mengaku belum mengetahui penyebab pasti dari kematian AR.

Sebab masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

"Yang menyebabkan kematian masih menunggu hasil autopsi," ucap Kompol Nirwan.

Namun, dari penyelidikan sementara, AR menderita sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuhnya.

"Hasil visum resminya belum. Namun, luka-luka di luar ada di tubuhnya, di bokong, dada, dan punggung," kata Kompol Nirwan, dikutip dari TribunJakarta.com.

Luka fatal AR, dikatakan AKP Nirwa berada di bagian bokong dan dada. Namun, penyebab kematiannya belum diketahui karena masih menunggu hasil autopsi.

"Yang fatal di pantat, dada. Kalau menyebabkan kematian masih nunggu hasil autopsi," bebernya.