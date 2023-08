Career and Education Festival Fasilitasi Pencari Kerja Menemukan Pekerjaan Sesuai Kualifikasinya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Event Career & Education Festival mempertemukan langsung perusahaan dan pencari kerja disertai dengan Sosialisasi Program Prakerja Skema Normal bakal diselenggarakan secara hybrid, on site dan online di Emtek City Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, selama dua hari, 30 hingga 31 Agustus 2023.

Secara online diselenggarakan melalui Vidio.com, dengan beberapa sesi talkshow, expert presentation, dan recruitment process onsite baik itu tes psikotes dan walk in interview; company presentation hybrid, dan workshop class onsite, melibatkan Karier.mu, Prakerja, Emtek Group, dan berbagai perusahaan ternama lainnya.

Rangga Septyadi, Chief of Karier.mu, menjelaskan, Career and Education Festival memfasilitasi pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai kualifikasinya, mendapat pengalaman baru dalam mengembangkan diri dengan bantuan teknologi, mengenal pekerjaan-pekerjaan potensial di masa depan, serta mengikuti pelatihan pengembangan skill yang dibutuhkan pasar kerja di Indonesia.

“EMTEK Career and Education Festival yang diselenggarakan bersama Karier.mu akan membuka kesempatan kepada jobseeker menemukan karier impian yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu Karier.mu meyakini pentingnya pemanfaatan teknologi untuk akselerasi karier. Salah satunya dengan memanfaatkan Blended Learning Management System (BLMS) Karier.mu yang mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja,” ungkap Rangga Septyadi.

Pembahasan lebih dalam tentang Blended Learning Management System (BLMS) disampaikan melalui Talkshow 'Elevating Access to Education Through Multi-sector Collaboration' pada hari kedua EMTEK Career & Education Festival 2023, menghadirkan M Rangga Septyadi (Chief of Karier.mu), H. Zoelkifli M. Adam, S.Pd.,M.M. (Ketua Umum FPLKP), dan Andreas Aditya Swasti (Head of Ecosystem Development Prakerja).

Jadi Studi Case Menarik

Rangga Septyadi mengatakan bahwa salah satu pemanfaatan BLMS yang berdampak besar adalah Program Kartu Prakerja. Kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, pihak swasta, lembaga pelatihan dalam memaksimalkan jangkauan pelatihan hingga ke pelosok, menjadi sebuah study case menarik.

"Hingga kini lebih dari 350 mitra telah memanfaatkan BLMS Karier.mu sebagai sumber belajar dan monitoring peserta program Kartu Prakerja. Dengan adanya BLMS di platform Karier.mu, sampai saat ini Karier.mu dapat menjangkau mitra lembaga pelatihan yang tersebar di lebih dari 20 provinsi di Indonesia, menjangkau jutaan pengguna di kabupaten dan kota di Indonesia,” urai Rangga Septyadi.

Blended Learning Management System Karier.mu telah membantu ratusan Lembaga Pelatihan dalam menyediakan kelas pelatihan Program Kartu Prakerja, program unggulan Presiden Joko Widodo dalam bidang pengembangan SDM di Indonesia sejak tahun 2020.

Melalui sistem ini, para Lembaga Pelatihan dapat dengan mudah menyediakan beragam jenis konten pelatihan, merekam kemajuan kompetensi peserta, mendokumentasikan portfolio pelatihan, sampai penyediaan sertifikat bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan.

Rangga Septyadi menambahkan, BLMS Karier.mu juga sudah digunakan oleh perusahaan maupun lembaga pemerintah dalam melaksanakan program pengembangan SDM.

“Pemanfaatan BLMS yang sudah cukup umum di industri pendidikan ternyata juga membantu perusahaan dalam proses pengembangan SDM sehingga dapat menyediakan program pengembangan karyawan dalam skala luas dan tetap menjaga kualitas hasil program yang akan mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan,” jelas Rangga Septyadi.

Pemanfaatan BLMS Tidak Hanya Untuk Industri Pendidikan Saja

Dikatakan Rangga, pemanfaatan BLMS seringkali identik hanya untuk industri pendidikan saja, nyatanya di luar itu banyak sektor yang telah potensial dalam pemanfaatan LMS untuk menjangkau target audience yang lebih luas. Contohnya sektor banking atau finance dapat membuat sistem pembelajaran lebih efektif dan efisien untuk calon banker.”

Founder Karier.mu, Najelaa Shihab juga hadir membuka acara EMTEK Career & Education Festival. Dalam kesempatan ini Najelaa memaparkan pentingnya semangat belajar sepanjang hayat untuk angkatan kerja di Indonesia.

"Selain itu, Najelaa juga menyampaikan pentingnya proses belajar dalam keseharian, tidak terbatas tempat, waktu dan profesi. Kini sumber pembelajaran terbaik dapat diakses kapan saja dan di mana saja," kata Najella Shihab.

Berbagai topic menarik lainnya yang dibahas dalam event ini adalah: #IamALifelongLearner : Why Should We Start Now?; Jurus Jitu memaksimalkan CV & Interview Kerja bagi Fresh Graduate; Knowing Your Worth :Tips on Salary Offering and Negotiations by Ahdiat Permana; Company Profile / Employer Branding by Ike Nerfita; The New Era of Streaming and Film Technology; Managing Self, Managing Wellness by Bambang Syumanjaya; Improve your Foreign language to Level Up Your Career; dan Personal Branding, Networking and Professional Relationships for Starter.