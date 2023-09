Fakta Baru Kasus Ibu-Anak Tewas di Cinere: Jasad Berumur Sebulan, Ada Surat Bahasa Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Fakta baru dibeberkan polisi terkait penemuan mayat ibu berinisial GAH (64) dan DAW (39) di rumahnya di perumahan di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/9/2023).

Pertama, ibu dan anak tersebut diperkirakan tewas lebih dari sebulan yang lalu.

"Dari luka kita tidak bisa ketahui apakah ada luka atau tidak, karena kondisi jenazah sudah posisi membusuk, sudah lama sekali, diperkirakan kurang lebih satu bulan," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuadi dikutip dari Tribun Depok, Jumat (8/9/2023).

Kendati demikian, Fuadi mengatakan hingga kini belum diketahui penyebab dari kematian korban.

Ia menegaskan bahwa penyebab kematian baru diketahui usai hasil autopsi dari RS Polri Kramat Jati telah keluar.

"Sementara kita belum dapat menyimpulkan, karena olah TKP belum bisa menarik kesimpulan penyebabnya."

"Nanti dari forensik yang akan menyimpulkan atau mengetahui apakah ada luka atau penyebabnya seperti apa dan sebagainya," pungkasnya.

Ditemukan Surat Berbahasa Inggris

Kediaman Grace Arijani Harahapan (65) tempat ditemukannya Grace bersama sang anak, David Ariyanto (38) meninggal tinggal tengkorak kepala dan kerangka di kamar mandi rumahnya di perumahan Bukit Cinere Indah, CInere, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/9/2023). (Tribun Jakarta)

Masih berdasarkan olah TKP yang dilakukan, polisi juga menemukan file surat yang ditulis dalam bahasa Inggris di dalam laptop.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan surat tersebut diduga dibuat oleh korban.

"Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul 'to you whom ever'," kata Hengki.

Hengki mengatakan inti dari surat tersebut berisi soal kepastian korban akan meninggal dunia.

"Jadi, di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia," katanya.

Di sisi lain, Hengki juga menilai adanya kemungkinan bahwa surat tersebut ditulis oleh orang lain.