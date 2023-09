INDEF Ungkap Total Emisi Kendaraan di Jakarta Capai 81,17 Juta Kg CO2e Per Hari

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap total emisi karbon dari kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 81,17 juta kilogram CO2e (karbon dioksida setara). Foto petugas mengukur emisi gas buang kendaraan roda empat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023). Warta Kota/Yulianto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap total emisi karbon dari kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 81,17 juta kilogram CO2e (karbon dioksida setara).



Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov menerangkan total konsumsi BBM di Jakarta dapat mencapai 17,8 juta liter per hari untuk seluruh populasi motor dan 16,2 juta liter per hari untuk seluruh populasi mobil.

Angka ini didapat dengan rerata konsumsi BBM di Jakarta untuk motor sebesar 0,92 liter per hari, dan mobil 3,9 liter per hari.

Sementara jika jumlah emisi karbon dari 1 liter BBM setara dengan 2,4 kg CO2e, maka estimasi total emisi yang dihasilkan dari total populasi motor dan mobil di ibu kota mencapai 81,17 juta kg CO2e.



"Apabila jumlah emisi karbon 1 liter BBM setara dengan 2,4 kg CO2e, artinya estimasi total emisi yang dihasilkan dari total populasi sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta mencapai 81,17 juta kg CO2e," kata Abra dalam keterangannya, Jumat (8/9/2023).

Namun masalahnya lanjut Abra, dalam 5 tahun terakhir populasi mobil penumpang di Jakarta mengalami peningkatan hingga 15,5 persen menjadi 4,13 juta kendaraan. Sementara populasi sepeda motor meningkat hingga 27,8 persen menjadi 19,22 juta kendaraan.



"Menyadari besarnya emisi karbon yang dihasilkan kendaraan berbasis fosil tersebut sudah mestinya menjadi momentum transformasi menuju ekosistem transportasi yang bersih," kata dia.



Untuk itu, Abra meminta pemerintah fokus dalam menyediakan transportasi massal yang nyaman dan terjangkau.

Hal ini guna mengurangi emisi karbon dari penggunaan kendaraan pribadi.

Menurutnya, masih buruknya kualitas udara Jakarta meski PLTU Suralaya dalam posisi padam, membuktikan bahwa sektor transportasi adalah penyumbang utama polutan di Jakarta.



Pernyataan Abra tersebut sekaligus merespons penghentian operasi 4 unit PLTU Suralaya sejak 29 Agustus.



"Sektor transportasi sebagai biang kerok polusi udara Jakarta tentu makin mengkhawatirkan mengingat tingginya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor berbasis fosil di Jakarta. Namun setelah diberlakukan WFH pada Senin 4 September, kualitas udara berlangsung membaik," kata Abra.