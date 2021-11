Pekan Kehumasan MPR, Siti Fauziah: Kita Implementasikan Nilai Kebangsaan Dalam Berbagai Kegiatan

TRIBUNNEWS.COM - Pekan Kehumasan yang digelar oleh Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, 8 hingga 11 November 2021, di Lobby Gedung Nusantara IV dan V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, disambut antusias oleh masyarakat. Pameran foto dan perpustakaan yang ada, setiap hari dikunjungi oleh puluhan orang.

Dalam pameran foto, pengunjung melihat berbagai foto yang menceritakan berbagai aktivitas pimpinan dan anggota MPR. Aktivitas itu seperti saat melakukan sidang, Sosialisasi Empat Pilar, serta saat menyerap aspirasi dan bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat.

Stand Perpustakaan MPR pun juga demikian. Di stand itu pengunjung bisa bertanya dengan pegawai perpustakaan tentang koleksi-koleksi yang dimiliki. Di stand ini pengunjung juga diberi brosur tentang Perpustakan MPR dan layanan yang diberikan.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Siti Fauziah SE., MM., mengiyakan kalau Pekan Kehumasan diisi dengan berbagai macam kegiatan dan acara. “Di acara inilah kita perlihatkan di antara tugas-tugas yang diemban oleh Biro Kehumasan dan Sistem Informasi”, ujarnya.

Sebelum pameran dimulai, Siti Fauziah mengatakan biro yang dipimpinnya menggelar Lomba Foto Jurnalistik dan Lomba Karya Jurnalistik. Disebutkan, tema Lomba Karya Jurnalistik adalah ‘Semangat Bergotong Royong untuk Indonesia Bebas Pandemi Covid-19’, ‘Peran Pemuda dalam Merajut dan Merekatkan Keragaman Nasional’, serta ‘Memaknai Nilai-Nilai Kepahlawanan Saat Ini’. “Tema-tema itu bebas dipilih oleh peserta”, tuturnya. “Tema tersebut juga untuk Lomba Foto Jurnalistik”, tambahnya.

Selama satu bulan, dari 1 hingga 31 Oktober, menurut Siti Fauziah, panitia telah menerima banyak karya foto dan karya tulis. “Waah, karya tulis dan foto yang dikirim semuanya bagus”, tuturnya. Hal demikianlah yang membuat panitia harus bekerja keras untuk memilih mana-mana saja yang layak menjadi pemenang.

Perempuan asal Kota Bandung, Jawa Barat, itu menyambut antusias dan semangatnya peserta lomba foto dan karya jurnalistik. Sebagai wujud menghargai semangat mereka, hadiah yang diberikan kepada pemenang sangat besar. Pemenang Lomba Karya Jurnalistik, Juara 1 mendapat uang Rp10.000.000,00; plus trophy dan sertifikat. Juara 2, uang sebesar Rp7.500.000,00; plus trophy dan sertifkat. Juara 3, Rp 5.000.000,00., plus trophy dan sertfitkat. “Ada juga Juara Harapan 1-7 di mana masing-masing peserta mendapat uang Rp 1.000.000, 00., plus trophy dan sertifikat. “Hal demikian juga untuk pemenang lomba foto”, ujarnya.

Siapa-siapa pemenang dari lomba karya dan foto jurnalistik menurut Siti Fauziah akan diumumkan saat puncak acara Pekan Kehumasan. “Tanggal 10 November, akan kita umumkan siapa-siapa pemenangnya”, ungkapnya. Diharap peserta lomba datang pada puncak acara. “Biar seru dan meriah kalau pesertanya ada di tengah acara”, tuturnya.

Dalam puncak acara, Siti Fauziah mengatakan tidak hanya pengumuman siapa pemenang lomba karya dan foto jurnalistik namun juga digelar acara-acara lain seperti peluncuran ‘Buku Digital MPR’ dan ‘Novel Meraih Mimpi’. Dikatakan, ‘Buku Digital MPR’ selanjutnya bisa diunduh atau diinstal di ‘Google’ atau ‘Play Store’. “Dalam unduhan tersebut bisa dilihat Majalah Majelis dalam bentuk e-paper”, ujarnya. “Juga dokumen dan prociding MPR lainnya”, tambahnya.

Bagi pecinta buku menurut Siti Fauziah acara itu juga perlu dihadiri sebab dalam kesempatan yang sama akan diluncurkan dan dibedah novel yang berjudul ‘Meraih Mimpi’. “Novel yang ada bersandar pada implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR”, ujarnya. Disebut ‘Meraih Mimpi’ akan dibedah atau dikupas oleh anggota MPR Fraksi PDIP Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA’, dan Penggiat Literasi Ade E. Sumengkar, S.Pd., MM., AAAIJ.

Dari rangkaian acara yang ada, Siti Fauziah menyebut Pekan Kehumasan sangat meriah dan menarik sehingga dirinya tidak hanya mengundang masyarakat untuk datang namun juga memeriahkan dengan memasang twibbonize https://twb.nz/kehumasan21.