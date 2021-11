Bamsoet: Miss IMI Dibekali Pengetahuan dan Dilatih untuk Memajukan Olahraga Otomotif Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak finalis Miss IMI 2021 yang berasal dari 34 provinsi mengunjungi kantor IMI Pusat di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, DKI Jakarta. Para finalis Miss IMI 2021 diberikan pembekalan seputar pengetahuan sejarah organisasi IMI oleh Badan Pembina IMI Pusat Brigjen Pol Syamsul Bahri, serta pengetahuan tentang peran dan fungsi IMI dalam memajukan olahraga dan mobilitas otomotif Indonesia oleh Hubungan Antar Lembaga IMI Pusat Junaidi Elvis.

"Tidak hanya itu, para finalis juga mendapatkan pengetahuan keselamatan berkendara dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang dipimpin AKBP Indra sebagai Kasubdit Pamwal dan beberapa Polwan. Para finalis juga melakukan praktik keselamatan berkendara dengan mengendarai sepeda motor roda dua di halaman kantor IMI Pusat, baik secara lurus maupun membuat lingkaran dan angka 8. Hal ini sangat penting, karena para finalis Miss IMI kedepannya juga akan menjadi Duta Keselamatan Berkendara dan Berlalulintas," ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (17/11/21).

Turut hadir antara lain Ketua Pengarah Pemilihan Miss IMI 2021 sekaligus Ketua Kejuaraan Indonesian Drag Big Bike Championship 2021 Kombes Pol Putu Putera Sadana dan Ketua Panitia Pemilihan Miss IMI 2021 Mantan Puteri Indonesia Lingkungan 2019 Jolene Marie Rotinsulu.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, IMI sudah berusia 115 tahun. Berdiri pada 27 Maret 1906 di Semarang, Jawa Tengah dengan nama Javasche Motor Club (JMC). Kemudian diubah menjadi Het Koninklijke Nederlands Indische Motor Club (KNIMC). Seiring kemerdekaan Republik Indonesia, KNIMC diambil alih Departemen Perhubungan dan diubah menjadi Indonesische Motor Club. Pada tahun 1950, namanya diubah menjadi Ikatan Motor Indonesia (IMI).

"Keberadaan IMI diperkuat melalui UU No.3 Tahun 2005, UU No.2 Tahun 2002, SK Menhub No. KM 447/U/PhB-76, Telegram Kapolri No. STR/462/VI/2013, SK Menkumham No. AHU-0000535.AH.01.08; SK KONI Pusat No. 21/Tahun 2017, Merek/Logo IMI – Menkumham No. IDM000587595. IMI juga anggota resmi dari Federation Internationale de l'Automobile (FIA) dan Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) di tingkat Internasional," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menerangkan, selain memajukan olahraga dan mobilitas otomotif, saat ini IMI juga gencar mengkampanyekan migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Sebagai dukungan terhadap Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

"Bersama Badan Narkotika Nasional, IMI akan membuat Pusat Rehabilitasi Narkoba. Bersama Korlantas Polri, sesuai MoU yang ditandatangani 10 Maret 2021, IMI akan membangun Sirkuit Offroad di kawasan Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Pusdik Lantas Polri, di Tangerang Selatan. Serta memanfaatkan lahan ISDC seluas 10 hektar untuk pelatihan safety driving dan safety riding kepada masyarakat," pungkas Bamsoet. (*)