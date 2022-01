Bamsoet: IMI dan The Brotos Gelar Kejuaraan Balap Vespa 'The Brotos Vespa Race Championship 2022'

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, untuk pertama kalinya IMI bersama komunitas vespa The Brotos, akan menyelenggarakan kejuaraan balap Vespa, The Brotos Vespa Race Championship 2022.

Kejuaraan ini diselenggarakan sebanyak tiga seri di Sirkuit Internasional Karting Sentul, Bogor, Jawa Barat. Seri I pada 15-16 Januari 2022, seri II pada 4-5 Juni 2022, dan Seri III pada 8-9 Oktober 2022, memperebutkan total hadiah mencapai Rp 300 juta.

"Diikuti sekitar 350 pembalap Vespa yang akan bertanding di tiga kelas, Regular, Profesional, dan Support. Kelas regular terdiri dari 2T STD Tune Up Pemula, 2T STD Tune Up Open, 2T Tune Up Pemula, 2T Tune Up Open, 2T Tune Up Non Pembalap, 2T FFA Open, Smallframe Tune Up Open, Smallframe FFA Open, 4T STD Tune Up Open, 4T Tune Up Open, 4T Tune Up Non Pembalap, dan 4T FFA Open," ujar Bamsoet usai menerima panitia The Brotos Vespa Race Championship 2022, di Jakarta, Jumat (14/1/22).

Panitia The Brotos Vespa Race Championship 2022 yang hadir antara lain Ketua Muhammad Ali Reza, Sekretaris Rifky Alhabsyi, dan Koordinator Acara Azizir Arfat.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, untuk kelas Profesional yang dipertandingkan antara lain 2T STD Tune Up Open, 2T Tune Up Open, 2T FFA Open, 4T STD Tune Up Open, 4T Tune Up Open, 4T FFA Open. Sedangkan kelas Support terdiri dari 40+A&B, serta ZIP.

"Kejuaraan menggunakan sistem poin, sebagaimana yang diterapkan dalam kejuaraan balap MotoGP. Pembalap yang finish pertama disetiap serinya mendapatkan 25 poin, finish kedua 20 poin, finish ketiga 15 poin, hingga finish kesepuluh mendapatkan 1 poin. Poin yang didapatkan oleh setiap pembalap dalam setiap seri akan diakumulasikan untuk menentukan juara umum yang akan diumumkan usai penyelenggaraan Seri III pada 8-9 Oktober 2022," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tidak hanya menyelenggarakan balap Vespa, The Brotos Vespa Race Championship 2022 juga akan menampilkan vespa contest, lomba foto dan video di instagram, bazar aksesoris vespa klasik dan metik, hingga doorprize vespa PX restorasi.

"Vespa Contest akan menampilkan 2T Original Style 60's, 2T Original Style 70's, 2T Original Style 80's dan 90's, 2T Restorasi Style 60's, 2T Restorasi Style 70's, 2T Restorasi Style 80's dan 90's, 4 T Good Looking, dan 4 T Racing Looking," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, sejak masuk ke Indonesia pada tahun 50-an, jumlah penggemar vespa di Indonesia hingga kini terus meningkat.

Bahkan pada tahun 2020, tercatat sudah mencapai 40 ribu. Berdasarkan laporan PT Piaggio Indonesia (PID) sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Vespa di Indonesia, komunitas penggemar Vespa di Indonesia merupakan terbesar kedua di dunia, setelah Italia yang menjadi negara asal Vespa.

"Selain untuk menggairahkan olahraga balap Vespa di Tanah Air, kejuaraan ini juga sebagai apresiasi atas keberhasilan Vespa yang akan memasuki usia ke-76 tahun. Sekaligus perayaan karena pada tahun 2021 ini, vespa sudah mencapai produksi lebih dari 19 juta unit," pungkas Bamsoet. (*)