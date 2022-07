Bamsoet Juara Pertama Best of The Best kelas Eksekutif Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022

MPR RI

Ketua MPR RI sekaligus Dewan Penasihat Persatuan Berburu dan Menembak Seluruh Indonesia (Perbakin) Bambang Soesatyo berhasil menyabet Juara Pertama Best of The Best Kelas Eksekutif Kejuaraan Menembak Jaksa Agung Cup 2022 setelah mengalahkan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Golose, Wakil Jaksa Agung Dr Sunarta dan Kajati Kalimantar Barat Mashudi.