Ketua MPR RI Bamsoet dan Maxx's Group Gelar Turnamen Golf Memperebutkan Piala Ketua MPR RI

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI bersama Maxx's Group menggelar Turnamen Golf memperebutkan Piala Ketua MPR RI di New Kuta Golf, Bali. Pemenang Turnamen Golf Maxx's Group dikelompokan dalam beberapa kategori. Antara lain, Best Gross (A Flight), Best Gross (B Flight), Best Gross (C Flight), Best Nett (A Flight), Best Nett (B Flight), Best Nett (C Flight), Best Gross Overall dan Best Nett Overall.

"Turnamen golf memperebutkan Piala Ketua MPR RI salah satunya ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Selain, untuk lebih memasyarakatkan olahraga golf dan menjadi ajang silahturahmi dalam mempererat tali persaudaraan," ujar Bamsoet usai membuka Turnamen Golf Maxx's Group memperebutkan Piala Ketua MPR RI secara daring dari Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini berharap pelaksanaan turnamen golf menjadi kontribusi bersama untuk mendorong perwujudan konsep sport-tourism, di mana olahraga golf dapat menjadi sarana penyaringan bakat, pengembangan prestasi atlet, dan sekaligus menjadi bagian penting dari industri pariwisata.

"Turnamen golf memperebutkan Piala Ketua MPR RI menggunakan sistem stroke play with 36 handicap. Selain hadiah utama memperebutkan Piala Ketua MPR RI, panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik. Antara lain, 2 unit mobil, sepeda motor, uang tunai sebesar Rp100 juta serta berbagai perangkat elektronik, seperti kulkas, televisi, dan lain sebagainya," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Turnamen Golf Maxx's Group memperebutkan Piala Ketua MPR RI juga menjadi bagian untuk mempromosikan New Kuta Golf sebagai salah satu sport tourism unggulan di Bali. New Kuta Golf yang terletak di tepi barat daya bukit Peninsula di dalam kawasan Pecatu Indah Resort, memiliki luas area mencapai 85 hektar.

"Lokasi New Kuta Golf berada diatas tebing kapur dengan pemandangan pantai Dreamland dan pantai Balangan yang sangat indah. Para pecinta olahraga golf dalam dan luar negeri bisa menyalurkan hobinya, sekaligus menikmati keindahan panorama alam Bali," pungkas Bamsoet. (*)