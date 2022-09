Terima Dominique Plewes, Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Peningkatan Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima kunjungan informal Mrs. Dominique Plewes dari Amerika Serikat.

Selain sebagai CEO Del Mar Country Club, Mrs. Dominique Plewes juga menjabat Advisor Freedom Research Foundation serta Chairperson Special Operation Forces Support Foundation yang fokus membantu Pasukan Operasi Khusus Amerika dan keluarganya.

"Menurut Dominique, Del Mar Country Club bukan club golf biasa. Selain sebagai lapangan golf milik pribadi di California Selatan, Del Mar Country Club telah memiliki sejarah panjang sebagai tempat berkumpulnya para tokoh bisnis, politik, militer, dan akademis yang berpengaruh di Amerika Serikat. Karenanya saya menyambut baik undangan Ibu Dominique Plewes untuk menjadikan Del Mar Country Club sebagai tempat bagi berbagai kalangan dari Indonesia dan Amerika Serikat, mulai dari politisi, militer, hingga akademisi, untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan sehingga warga dan elite pemerintahan kedua negara dapat memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pentingnya meningkatkan hubungan baik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Terutama dalam menjaga agar kawasan Indo-Pasifik tetap kondusif," ujar Bamsoet usai menerima Mrs. Dominique Plewes di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Del Mar Country Club telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada para elite pemerintahan Amerika Serikat menyampaikan pandangannya tentang berbagai hal.

Antara lain, mantan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Jenderal Michael Hayden, mantan Menteri Pertahanan sekaligus Mantan Direktur National Counterterrorism Center Colonel Christopher Miller, mantan Deputy Commander of the United States Central Command Bob Harward serta mantan Commander, Naval Air Forces and Commander, Naval Air Force, Pacific David Buss.

"Pada Oktober 2022 nanti, Mrs. Michelle Flourney yang merupakan mantan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pendiri dan Mitra Pelaksana WestExec, sekaligus mantan Pendiri dan Kepala Eksekutif Center for a New American Strategy (CNAS), rencananya akan berpidato di pertemuan tahunan Special Operation Forces Support Foundation di Del Mar Country Club," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dengan mengembangkan relasi baru melalui Del Mar Country Club, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Khususnya agar kalangan elite pemerintahan di Amerika Serikat dapat memahami budaya dan karakter politik Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat di Amerika Serikat seringkali terdapat berbagai pendapat yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, bahkan cenderung negatif dan menimbulkan kesalahpahaman.

"Amerika Serikat dan Indonesia punya peluang besar untuk bekerja sama menghadapi ketegangan di Pasifik, perang dagang, perubahan iklim, dan berbagai permasalahan global dunia lainnya. Karenanya, kedua negara harus tetap menghormati dan menghargai satu sama lain. Sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai, untuk generasi masa kini dan juga yang akan datang," pungkas Bamsoet. (*)