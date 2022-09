Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Kerjasama Internasional Pengembangan Bali Metatourism

TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi penandatanganan kerjasama internasional antara PT Digital Agung Nusantara (Bali Twin Metaverse) dengan PT Blackstone Indonesia, Grahadi Bali Entertainment dan Kicau Mania guna mengembangkan Bali Metatourism di dalam dunia metaverse. Melalui Bali Metatourism siapapun, dimanapun dan kapanpun, seseorang bisa menikmati eksotiknya pulau Bali dan aset yang dimiliki PT Blackstone Indonesia, Grahadi Bali Entertainment dan Kicau Mania secara virtual seolah berada langsung dalam dunia nyata.

"Metaverse adalah suatu teknologi Augmented Reality (AR) yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Di dunia metaverse para pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual. Seperti berkumpul, mengadakan rapat, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja online, hingga membeli sebuah properti digital," ujar Bamsoet usai menyaksikan penandatanganan kerjasama antara PT Digital Agung Nusantara (Bali Twin Metaverse) dengan PT Blackstone Indonesia, Grahadi Bali Entertainment dan Kicau Mania di Bali, Selasa (13/9/22).

Hadir antara lain Komisaris PT Blackstone Indonesia sekaligus Pemilik Grahadi Bali Entertainment George Alexander Arsid, Ketua Umum Kicau Mania Wisnu Muhamad Daya, Founder and CEO PT Digital Agung Nusantara Danila Solovev, serta Co Founder and President Commissioner PT Digital Agung Nusantara Purwo Handoko.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Bali Twin Metaverse akan merekonstruksi lahan, bangunan, karya seni milik PT Blackstone Indonesia dan Grahadi Bali Entertainment kedalam bentuk aset digital atau non fungible token (NFT). Sementara untuk Kicau Mania, Bali Twin Metaverse akan merekonstruksi suara burung serta satwa yang dimiliki anggota komunitas Kicau Mania dalam bentuk NFT. Selanjutnya, hasil NFT tersebut akan dipromosikan melalui platform digital Bali Twin Metaverse.

"Tidak hanya tanah dan bangunan saja, aset PT Blackstone Indonesia yang akan dibuat dalam bentuk NFT. Tetapi, berbagai satwa penangkaran yang ada seperti Simba, drone angkutan penumpang tanpa pilot eHang 216, serta berbagai koleksi budaya dan seni seperti patung, lukisan, topeng dan lainnya yang berada di Black Stone Beach di Klungkung Bali, akan ditransformasi kedalam bentuk NFT," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menjelaskan, dirinya juga akan membuat metasport automotive di Bali. Sehingga, warga negara di belahan dunia manapun akan bisa menikmati keindahan alam Pulau Dewata secara virtual. Selain, akan dihadirkan pula sirkuit-sirkuit ternama dunia dalam ekosistem Bali Metatourism.

"Melalui Bali Metatourism semua orang bisa menjelajahi Bali secara digital sekaligus mempromosikan budaya dan kultur Bali ke dunia. Sekaligus mendorong bangkit dan tumbuhnya kembali perekonomian Bali yang terpuruk dalam akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun ini," pungkas Bamsoet. (*)