Dukung Kebijakan Presiden, Bamsoet Ajak Konglomerat dan Pengusaha KADIN Bantu Korban Bencana

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, pada Kamis (11/12/2025) menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan bantuan perbaikan rumah senilai Rp60 juta per unit bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Ia juga mendorong para konglomerat dan pengusaha yang tergabung dalam KADIN Indonesia untuk ikut bergotong royong membantu korban.

Presiden sebelumnya telah memastikan penyaluran bantuan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya, serta menetapkan kebijakan penghapusan utang KUR bagi petani yang terdampak bencana. Bamsoet menilai langkah tersebut sebagai bukti kehadiran negara di tengah masa sulit yang dialami warga.

“Bantuan dan rangkain kebijakan itu harus dipahami sebagai upaya awal dari presiden memulihkan kepercayaan diri dan harapan para warga terdampak. Dengan hadir di lokasi bencana dan memberlakukan kebijakan-kebijakan populis, Presiden menggemakan pesan yang sangat jelas bahwa warga terdampak tidak dibiarkan sendirian karena pemerintah selalu hadir di tengah mereka,” ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Ketua Komisi III DPR RI ke-7 itu memaparkan bahwa data terbaru BNPB mencatat 37.546 rumah rusak di lokasi bencana, dengan banyak di antaranya tertimbun lumpur hingga dua meter. Jumlah pengungsi mencapai 902.545 orang yang masih bertahan di posko dan tenda darurat. Selain itu, sejumlah sekolah dan rumah sakit juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.

"Banjir bandang dan bencana longsor membawa material berupa campuran tanah, batuan, lumpur, serta material organik seperti kayu dan sisa tumbuhan. Material tersebut terbawa arus air berkecepatan tinggi sehingga menimbulkan daya rusak besar. Bahkan sejumlah desa dilaporkan hilang atau tertimbun," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa upaya pemulihan pasca bencana dan mitigasi risiko sosial-ekonomi sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Pasalnya, bencana di Sumatera tidak hanya mengancam keselamatan jiwa warga, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan keberlangsungan usaha kecil.

“Jadi, masalahnya bukan urusan sektoral. Pemulihan pasca bencana harus menjadi kerja kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dunia usaha tidak boleh bergerak tanpa koordinasi. Begitu pula partai politik harus memastikan dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa koordinasi, upaya kita tidak akan efektif,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak.

Distribusi bantuan, ketersediaan kebutuhan pokok dan obat-obatan, perbaikan wilayah pemukiman serta pemulihan infrastruktur dasar harus berada dalam satu komando kebijakan agar tidak tumpang tindih dan berjalan tanpa arah.

Mitigasi risiko sosial-ekonomi juga tidak boleh berhenti pada penanganan tanggap darurat. Negara harus menjamin keberlanjutan hidup warga, termasuk dukungan psikososial, akses pembiayaan pemulihan usaha, dan penguatan jaring pengaman sosial.

"Sering kali korban bencana selamat dari bahaya fisik, tetapi tenggelam dalam kesulitan ekonomi setelahnya. Di sinilah intervensi negara dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” pungkas Bamsoet.(*)

