Kunci Gitar Terpikat Pada Cinta - Judika: Getaran Cinta Mulai Terasa Rasanya yang Tak Pernah Aku

KUNCI GITAR LAGU - Aksi panggung Judika saat tampil di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024) malam. Simak kunci gitar lagu Terpikat Pada Cinta dari Judika, chord dasar yang mudah dimainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu “Terpikat Pada Cinta” dari Judika viral di TikTok dan trending di YouTube karena liriknya yang romantis, penuh penghayatan, serta dibawakan dengan vokal kuat khas yang membuat pendengar terbawa emosi.

Lagu ini banyak dipakai untuk konten galau, wedding montage, hingga video estetik sehingga mudah masuk For You Page (FYP) di beranda TikTok.

Judika Nalon Abadi Sihotang, lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, 31 Agustus 1978, adalah penyanyi, aktor, dan pencipta lagu Indonesia.

Ia mulai dikenal luas setelah menjadi runner-up Indonesian Idol musim kedua (2004).

Judika dikenal dengan vokal powerful, teknik tinggi, dan penghayatan emosional dalam setiap lagu.

Ia telah merilis banyak hits seperti Aku Yang Tersakiti, Jikalau Kau Cinta, dan Bukan Dia Tapi Aku.

Identitas musiknya adalah balada pop-rock penuh emosi, menjadikannya salah satu penyanyi paling konsisten dan berpengaruh di industri musik Indonesia.

Karya terbaru Judika berjudul Terpikat pada Cinta dirilis pada 14 Januari 2026 di YouTube Judika Entertaintment dan di seluruh digital musik platform.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Melinda E.

Isi liriknya bercerita tentang pemahaman seseorang tentang apa itu cinta, dan hakikat cinta yang ternyata sangat luas.

Lagu Terpikat Pada Cinta dari Judika diproduseri oleh Rian Ekky Pradipta (vokalis band D'Masiv) dan Dawairama, dibuat berbeda dari musik-musik Judika sebelumnya bernuansa Folk.

Baca juga: Kunci Gitar Tak Setara - Virgoun: Tuhan Tolong Sembuhkan Hatinya dan Maafkanlah Aku Jika Akhirnya

Potongan lirik lagu Terpikat Pada Cinta yang sering dikutip di TikTok dan YouTube: "Getaran cinta.. mulai terasa..rasanya yang tak..pernah aku rasakan.. sebelumnya..ku.. mulai kagum.. oleh cinta..ku terpikat.. pada cinta.."

Makna lirik tersebut menggambarkan kekuatan cinta yang membuat seseorang tak kuasa menolak pesona orang yang dicintai.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Terpikat Pada Cinta dari Judika dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Terpikat Pada Cinta - Judika

[Intro:]

cinta memberi.. kepahitan..

cinta menghadirkan rindu..

disitulah.. hadir kenangan..

yang menjatuhkan air mata..

[Reff:]

ge..taran cinta.. mulai terasa..

rasanya yang tak..

pernah aku rasakan.. sebelumnya..

ku.. mulai kagum.. oleh cinta..

ku terpikat.. pada cinta..

yang datangnya tak terduga..

huuuu.. teori cinta.. yang aku faham..

mulai terasa perlahan..

tanpa diduga.. cinta pun datang..

cinta itu telah tumbuh..

[Reff:]

ge..taran cinta.. mulai terasa..

rasanya yang tak..

pernah aku rasakan.. sebelumnya..

ku.. mulai kagum.. oleh cinta..

ku terpikat.. pada cinta..

yang datangnya tak terduga..

[Musik:]

(ho.. ooooo.. o.. ooooo..)

(ho.. ooooo.. o.. huuuu..)

[Reff:]

ge..taran cinta.. mulai terasa..

rasanya yang tak..

pernah aku rasakan.. sebelumnya..

ku.. mulai kagum.. oleh cinta..

ku terpikat.. pada cinta..

yang datangnya tak terduga.. hmm..

cinta.. yang datangnya tak terduga..

(Tribunnews.com)