Kunci Gitar Tak Kancani - Ndarboy Genk ft Fauzi Haidi: Susahmu Ngguyumu Tangismu Tak Kancani Sepimu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu “Tak Kancani” oleh Ndarboy Genk feat. Fauzi Haidi viral di TikTok dan trending di YouTube karena nuansa koplo Jawa yang khas, liriknya yang sederhana namun emosional, serta dibawakan dengan gaya khas Ndarboy yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Ndarboy adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu dangdut koplo asal Bantul, Yogyakarta, yang bernama asli Helarius Daru Indrajaya.

Ia dikenal sebagai pendiri dan vokalis Ndarboy Genk, sebuah grup musik yang mempopulerkan dangdut koplo dengan sentuhan modern dan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kariernya mulai melejit sejak lagu Mendung Tanpo Udan viral di YouTube dan TikTok, menjadikannya salah satu ikon musik koplo generasi baru.

Dalam merayakan ulang tahun ke-31, Ndarboy Genk merilis sebuah lagu yang reflektif dan penuh makna berjudul “Tak Kancani”.

Single ini dirilis tepat pada 14 Januari 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun Ndarboy Genk.

Mengutip press release yang diterima Tribunnews.com, “Tak Kancani” adalah lagu yang lahir dari kegelisahan personal Ndarboy Genk setelah perjumpaannya dengan teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta.

Dari sana, ia justru menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya.

Dalam membawakan lagu "Tak Kancani", Ndarboy Genk menggandeng musisi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi.

Ndarboy bersama Fauzi pun terlibat dalam proses kreatif yang intens.

Fauzi juga menunjukkan kepiawaiannya dalam meramu musik dengan banyak memberi masukan soal aransemen musik ini.

Bersamaan dengan perilisan lagu, Ndarboy Genk juga merilis official Lyrics Video lagu “Tak Kancani” pada hari yang sama melalui kanal YouTubenya.

Video lirik ini menampilkan perjalanan Ndarboy Genk dan Fauzi Haidi di negara Suriname.

Seperti kita ketahui, begitu banyak diaspora Jawa yang hidup di sana.

Di tengah jarak geografis dan perbedaan generasi, Ndarboy Genk membawa musik pop Jawa sebagai jembatan memupuk persaudaraan sekaligus merawat budaya Jawa untuk generasi muda Suriname.

Potongan lirik lagu Tak Kancani - Ndarboy Genk ft Fauzi Haidi yang sering dikutip di TikTok dan YouTube:

"susahmu.. ngguyumu..tangismu tak kancani..sepimu.. petengmu..loromu tak tambani"

"urip sing penting bersyukur kabeh wis ono sing ngatur ngetutke alur ojo nyerah ojo mundur.."

Musik dangdut koplo dengan sentuhan pop membuatnya catchy dan gampang diingat.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Tak Kancani - Ndarboy Genk ft Fauzi Haidi dengan chord dasar yang mudah dimainkan.

Kunci Gitar Lagu Tak Kancani - Ndarboy Genk ft Fauzi Haidi

[Intro:]

susahmu.. ngguyumu..

tangismu tak kancani..

sepimu.. petengmu..

loromu tak tambani..

tak gandeng tanganmu

yen tibo rangkulen aku..

[Musik Intro:]

ora ono menungso sing sempurno..

kurang lan luwihe kudu ditompo..

sing kuat.. sing kuat..

bakoh mboten pareng sambat

sing penting madep mantep

manut pusat..

garise urip kui dewe-dewe..

bedo nasib bedo dalan uripe..

elingo.. elingo..

dewe roh langit sing podo

ojo dibedo-bedo ojo ngino..

kadang disepelekke..

loro ati rasane..

tetep dadi wong apik

ojo ngamuk, ojo serik..

[Reff:]

urip sing penting bersyukur

kabeh wis ono sing ngatur

ngetutke alur

ojo nyerah ojo mundur..

susah seneng nibo tangi

kabeh kudu dilakoni

percoyo Gusti

mesti ono sing ngancani..

susahmu.. ngguyumu..

tangismu tak kancani..

sepimu.. petengmu..

loromu tak tambani..

tak gandeng tanganmu

yen tibo rangkulen aku..

[Musik:]

huwoo..

kadang disepelekke..

loro ati rasane..

tetep dadi wong apik

ojo ngamuk, ojo serik..

[Reff:]

urip sing penting bersyukur

kabeh wis ono sing ngatur

ngetutke alur

ojo nyerah ojo mundur..

susah seneng nibo tangi

kabeh kudu dilakoni

percoyo Gusti

mesti ono sing ngancani.. hooho..

urip sing penting bersyukur

kabeh wis ono sing ngatur

ngetutke alur

ojo nyerah ojo mundur..

susah seneng nibo tangi

kabeh kudu dilakoni

percoyo Gusti

mesti ono sing ngancani..

susahmu.. ngguyumu..

tangismu tak kancani..

sepimu.. petengmu..

loromu tak tambani..

susahmu.. ngguyumu..

tangismu tak kancani..

sepimu.. petengmu..

loromu tak tambani..

tak gandeng tanganmu

yen tibo rangkulen.. aku..

[Outro:]

