Kunci Gitar Lagu Ternyata Cinta - Padi, Chord dari C

Grup band Padi Reborn ketika ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025). Simak kunci gitar Ternyata Cinta oleh Padi Reborn.

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Ternyata Cinta yang dipopulerkan oleh band Padi.

Band Padi atau yang kini mengganti nama menjadi Padi Reborn ini, merilis lagu Ternyata Cinta pada 2005.

Lagu ini masuk dalam daftar album bertajuk Padi dan menjadi hit pada masanya.

Video klipnya juga telah dirilis lewat kanal YouTube Sony Music Entertainment Indonesia sejak 1 Agustus 2013 lalu.

Hingga Senin (19/1/2026), klip tersebut telah ditonton lebih dari 10 juta kali.

Lagu yang ditulis oleh Piyu Padi ini, liriknya menggambarkan perasaan cinta yang datang secara tak terduga dan mendalam.

Setiap penggalan liriknya memiliki makna keindahan, kejujuran dan kesunggung seseorang dalam menjalin hubungan.

Untuk diketahui, Padi merupakan band beraliran rock alternatif yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

Kelima personil ini terbentuk pada 8 April 1997.

Mereka mulanya masih berstatus sebagai mahasiswa saat awal merintis.

Sebelum memilih nama Padi yang memiliki filosofi sikap rendah hati, dulunya mereka bernama Soda.

Kini nama Padi telah diganti menjadi Padi Reborn pada 2018.

Nama Padi Reborn sebagai simbol kebangkita dari band legendaris itu, setelah sebelumnya vakum selama tujuh tahun dari 2011-2017.

Chord gitar dan lirik lagu Ternyata Cinta - Padi:

Intro :



Ingin sungguh aku bicara satu kali saja

Sebagai ungkapan kata perasaanku padamu

Telah cukup lama ku diam didalam keheningan ini

Kebekuan dibibirku, tak berdayanya tubuhku



Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

Dan ternyata cinta,,



Kau yang selalu setia menemani kesepianku

Menjaga lelap tidurku membasuhku setulusnya

Merekah fajar hatiku menghangatkan luruhku

Dan resapkan keharuman engkau yang mencintaiku

Reff :

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

Dan ternyata cinta aaa tulus mendekap jiwaku

Dan ternyata cinta aaa yang menguatkan aku

Dan ternyata cinta,,,

Coda :

