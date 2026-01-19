Rabu, 21 Januari 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Chord Gitar

Kunci Gitar Lagu Generasi Patah Hati - Sheila On 7: Ku Bekerja Siang dan Malam

Berikut ini merupakan chord kunci gitar lagu Generasi Patah Hati yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

zoom-inlihat foto Kunci Gitar Lagu Generasi Patah Hati - Sheila On 7: Ku Bekerja Siang dan Malam
Tribunnews/Fauzi Nur A
KUNCI GITAR LAGU - Penampilan grup band Sheila on 7 di festival musik Pestapora hari terakhir, Minggu (24/9/2023). Berikut merupakan chord kunci gitar lagu Generasi Patah Hati yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7. 
- Transpose +

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Generasi Patah Hati yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu Generasi Patah Hati masuk dalam album Pejantan Tangguh yang dirilis pada tahun 2004.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang perjuangan seorang suami sekaligus ayah untuk kehidupan yang lebih baik.

Sheila On 7 adalah grup alternative rock/pop rock asal Yogyakarta, Indonesia, yang dibentuk pada 6 Mei 1996.

Band ini dikenal sebagai salah satu band paling berpengaruh dan populer di Indonesia sejak akhir 1990-an hingga sekarang.

Sheila On 7 mulai dikenal luas setelah menandatangani kontrak dengan Sony Music Indonesia pada tahun 1998, dan merilis album debut mereka Sheila On 7 pada 1999.

Album ini langsung menjadi sangat populer dan melahirkan beberapa lagu hit yang masih dikenang hingga kini seperti “Dan”.

Di era puncak popularitasnya akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, Sheila On 7 telah memenangkan berbagai penghargaan musik di Indonesia, termasuk dari Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) dan penghargaan lain dari penyelenggara musik lokal maupun internasional.

Sheila On 7 dikenal karena gaya musiknya yang mudah dicerna, melodi yang catchy, serta lirik bertema cinta dan kehidupan sehari-hari yang relatable bagi banyak pendengar.

Musik mereka menjadi identik dengan era 90'an akhir dan 2000'an di Indonesia dan terus dikenang generasi milenial hingga sekarang.

Berikut kunci gitar lagu Generasi Patah Hati - Sheila On 7:

Intro:
                                             
                                                                     
Tawa lepasmu adalah tangisanku

Kelakuanmu adalah deritaku

Kebodohan ini harus segera diakhiri

Sebelum aku benar-benar mati

Aku generasi yang patah hati

Terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini

Aku generasi yang patah hati

Aku harus mencar ilmu tersenyum sebelum

Membunuh... Sebelum membunuh rasa takutku

Musik: 
                                                    

Perut buncitmu... Kurusnya bayi mereka

Rumah mewahmu keringat mereka...

Kebodohan ini harus segera diakhiri

Sebelum kita benar-benar mati

Aku generasi yang patah hati

Terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini

Aku generasi yang patah hati

Aku harus belajar tersenyum sebelum

Membunuh... Sebelum membunuh rasa takutku

Reff:

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku bahagia

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku senang

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku bahagia

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku bahagia

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

*)

Aku siap 'tuk lupakan mimpi ego mudaku

Aku siap 'tuk lupakan...woooo

Aku akan perjuangkan masa depan anakku

Aku akan perjuangkan...wooooo         

(Tribunnews.com)

Super Skor

Fakta Hasil Real Madrid Libas AS Monaco: Rekor Kecil-kecil Cabai Rawit, Mbappe Sejajar Legenda Milan

Seleb

Terkuak di Broken Strings, Diah Permatasari Kenang Aurelie Moeremans Disebut Istri di Usia Belia

Super Skor

Daftar Tim Lolos 16 Besar Liga Champions: Arsenal Pertama, Real Madrid hingga Munchen OTW Nyusul

Tags
chord gitar
Kunci Gitar
Evergreen
Sheila On 7
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
Detik-detik Dramatis Bupati Sudewo Hampir Tersungkur hingga Diteriaki 'Koruptor Wayahe Digulung!'
Detik-detik Dramatis Bupati Sudewo Hampir Tersungkur hingga Diteriaki 'Koruptor Wayahe Digulung!'

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan