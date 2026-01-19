Kunci Gitar Lagu Generasi Patah Hati - Sheila On 7: Ku Bekerja Siang dan Malam

KUNCI GITAR LAGU - Penampilan grup band Sheila on 7 di festival musik Pestapora hari terakhir, Minggu (24/9/2023). Berikut merupakan chord kunci gitar lagu Generasi Patah Hati yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu Generasi Patah Hati masuk dalam album Pejantan Tangguh yang dirilis pada tahun 2004.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang perjuangan seorang suami sekaligus ayah untuk kehidupan yang lebih baik.

Sheila On 7 adalah grup alternative rock/pop rock asal Yogyakarta, Indonesia, yang dibentuk pada 6 Mei 1996.

Band ini dikenal sebagai salah satu band paling berpengaruh dan populer di Indonesia sejak akhir 1990-an hingga sekarang.

Sheila On 7 mulai dikenal luas setelah menandatangani kontrak dengan Sony Music Indonesia pada tahun 1998, dan merilis album debut mereka Sheila On 7 pada 1999.

Album ini langsung menjadi sangat populer dan melahirkan beberapa lagu hit yang masih dikenang hingga kini seperti “Dan”.

Di era puncak popularitasnya akhir 1990-an hingga pertengahan 2000-an, Sheila On 7 telah memenangkan berbagai penghargaan musik di Indonesia, termasuk dari Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) dan penghargaan lain dari penyelenggara musik lokal maupun internasional.

Sheila On 7 dikenal karena gaya musiknya yang mudah dicerna, melodi yang catchy, serta lirik bertema cinta dan kehidupan sehari-hari yang relatable bagi banyak pendengar.

Musik mereka menjadi identik dengan era 90'an akhir dan 2000'an di Indonesia dan terus dikenang generasi milenial hingga sekarang.

Berikut kunci gitar lagu Generasi Patah Hati - Sheila On 7:

Intro:





Tawa lepasmu adalah tangisanku

Kelakuanmu adalah deritaku

Kebodohan ini harus segera diakhiri

Sebelum aku benar-benar mati

Aku generasi yang patah hati

Terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini

Aku generasi yang patah hati

Aku harus mencar ilmu tersenyum sebelum

Membunuh... Sebelum membunuh rasa takutku

Musik:



Perut buncitmu... Kurusnya bayi mereka

Rumah mewahmu keringat mereka...

Kebodohan ini harus segera diakhiri

Sebelum kita benar-benar mati

Aku generasi yang patah hati

Terlahir dengan kondisi dunia yang seperti ini

Aku generasi yang patah hati

Aku harus belajar tersenyum sebelum

Membunuh... Sebelum membunuh rasa takutku

Reff:

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku bahagia

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku senang

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku bahagia

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

Ku bekerja siang dan malam

Agar istriku bahagia

S'moga kelak anak kita hidup selayaknya

*)

Aku siap 'tuk lupakan mimpi ego mudaku

Aku siap 'tuk lupakan...woooo

Aku akan perjuangkan masa depan anakku

Aku akan perjuangkan...wooooo

