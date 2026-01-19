TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Berikut merupakan terjemahan lirik lagu Shakermaker yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Shakermaker yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

Lagu ini masuk dalam album Definitely Maybe yang dirilis pada tahun 1994.

Lirik lagu ini menggambarkan kritikan terhadap budaya konsumtif dan membahas tentang kehidupan kelas pekerja.

Oasis adalah band rock asal Manchester, Inggris, yang menjadi salah satu ikon utama Britpop dan musik rock dunia pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an.

Album Definitely Maybe (1994) langsung meroket ke posisi nomor satu di tangga album Inggris dan menjadi salah satu debut paling sukses di sejarah musik Inggris.

Selama kariernya, Oasis merilis tujuh album studio, menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia.

Meskipun sukses besar, hubungan antara Liam dan Noel Gallagher sering tegang.

Perseteruan mereka, baik personal maupun kreatif menjadi legenda tersendiri dalam sejarah rock.

Setelah lebih dari satu dekade berseteru, Oasis mengumumkan reuni mereka pada 2024, dengan tur besar bertajuk Oasis Live ’25 Tour yang dimulai 4 Juli 2025 di Cardiff, Wales, dan melibatkan 41 konser di berbagai benua.

Tur ini menjadi penampilan pertama Oasis bersama sejak perpisahan mereka pada 2009.

Berikut terjemahan lirik lagu Shakermaker - Oasis:

I'd like to be somebody else and not know where I've been

Aku ingin menjadi orang lain dan tidak tahu di mana aku sudah berada

I'd like to build myself a house out of plasticine

Aku ingin membangun sendiri sebuah rumah dari plastisin

Shake along with me

Goyang bersama denganku

I've been driving in my car with my friend Mr. Soft

Aku telah mengemudi dalam mobilku bersama temanku tuan Lembut

Mr. Clean and Mr. Ben are living in my loft

tuan Bersih dan tuan Ben tinggal di lotengku

Shake along with me

Goyang bersama denganku



I'm sorry but I just don't know I know

Aku minta maaf tapi aku tidak tahu aku tahu

I said I told you so

Aku bilang aku bilang begitu

But when you're happy and you're feeling fine

Tapi ketika kau senang dan kau merasa baik-baik saja

Then you'll know it's the right time

Maka kau akan tahu itu adalah waktu yang tepat

It's the right time

Ini waktu yang tepat

To shake along with me

Mengguncang bersama denganku



Mister Sifter sold me songs

Mister ayak menjual aku lagu

when I was just sixteen

ketika aku berusia enam belas

Now he stops at traffic lights

Sekarang dia berhenti di lampu lalu lintas

but only when they're green

tapi hanya jika mereka hijau

