Terjemahan Lirik Lagu Shakermaker - Oasis: I'd Like to be Somebody Else and Not Know Where I've Been
Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Shakermaker yang dipopulerkan oleh grup band asal Manchester, Inggris, Oasis.
Lagu ini masuk dalam album Definitely Maybe yang dirilis pada tahun 1994.
Lirik lagu ini menggambarkan kritikan terhadap budaya konsumtif dan membahas tentang kehidupan kelas pekerja.
Oasis adalah band rock asal Manchester, Inggris, yang menjadi salah satu ikon utama Britpop dan musik rock dunia pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an.
Album Definitely Maybe (1994) langsung meroket ke posisi nomor satu di tangga album Inggris dan menjadi salah satu debut paling sukses di sejarah musik Inggris.
Selama kariernya, Oasis merilis tujuh album studio, menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia.
Meskipun sukses besar, hubungan antara Liam dan Noel Gallagher sering tegang.
Perseteruan mereka, baik personal maupun kreatif menjadi legenda tersendiri dalam sejarah rock.
Setelah lebih dari satu dekade berseteru, Oasis mengumumkan reuni mereka pada 2024, dengan tur besar bertajuk Oasis Live ’25 Tour yang dimulai 4 Juli 2025 di Cardiff, Wales, dan melibatkan 41 konser di berbagai benua.
Tur ini menjadi penampilan pertama Oasis bersama sejak perpisahan mereka pada 2009.
Berikut terjemahan lirik lagu Shakermaker - Oasis:
I'd like to be somebody else and not know where I've been
Aku ingin menjadi orang lain dan tidak tahu di mana aku sudah berada
I'd like to build myself a house out of plasticine
Aku ingin membangun sendiri sebuah rumah dari plastisin
Shake along with me
Goyang bersama denganku
I've been driving in my car with my friend Mr. Soft
Aku telah mengemudi dalam mobilku bersama temanku tuan Lembut
Mr. Clean and Mr. Ben are living in my loft
tuan Bersih dan tuan Ben tinggal di lotengku
Shake along with me
Goyang bersama denganku
I'm sorry but I just don't know I know
Aku minta maaf tapi aku tidak tahu aku tahu
I said I told you so
Aku bilang aku bilang begitu
But when you're happy and you're feeling fine
Tapi ketika kau senang dan kau merasa baik-baik saja
Then you'll know it's the right time
Maka kau akan tahu itu adalah waktu yang tepat
It's the right time
Ini waktu yang tepat
To shake along with me
Mengguncang bersama denganku
Mister Sifter sold me songs
Mister ayak menjual aku lagu
when I was just sixteen
ketika aku berusia enam belas
Now he stops at traffic lights
Sekarang dia berhenti di lampu lalu lintas
but only when they're green
tapi hanya jika mereka hijau
