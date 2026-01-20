Kunci Gitar Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg: Sa Ceritakan pada Bintang-Bintang

ILUSTRASI CHORD GITAR - Potret gitar akustik untuk kunci chord dasar mudah dimainkan,Selasa (20/1/2026). Lirik dan kunci gitar lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg chord dasar mudah dimainkan: Sa ceritakan pada bintang-bintang, ko su hilang.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Jauh Ko Pergi" dari Anggi Valentia & Kkz D Blg viral di TikTok karena liriknya yang emosional tentang kehilangan, mudah dijadikan backsound konten, dan resonan dengan pengalaman banyak orang.

Anggi Valentia adalah penyanyi asal Indonesia yang dikenal lewat lagu-lagu bernuansa pop timur dan ska remix.

Ia aktif merilis single digital seperti Rindu Semeja (2024) dan Sa Ingin Ko Tau (2025).

Suaranya yang lembut dan emosional membuatnya digemari di Spotify dan Apple Music, dengan ratusan ribu pendengar bulanan.

Dalam lagu "Jauh Ko Pergi", Anggi Valentia menggadeng Kkz D Blg, penyanyi yang memiliki gaya khas yang menggabungkan rap, vokal emosional, dan nuansa lokal.

Ia aktif membawakan musik di genre hip-hop dan musik timur kontemporer.

Lagu "Jauh Ko Pergi" - Anggi Valentia & Kkz D Blg pertama kali dirilis pada 12 Desember 2025 sebagai single digital di bawah label AREA MUSIK.

Penciptanya adalah Mahfudz Hadi Maulana, yang juga dikenal sebagai Kkz D Blg.

Lirik lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg yang paling sering digunakan di TikTok adalah: “Sa ceritakan pada bintang-bintang, ko su hilang di malam panjang, su tarada lagi yang panggil sa sayang.”

Penggalan lirik tersebut ini menjadi populer karena menggambarkan rasa kehilangan yang mendalam, sehingga mudah dipakai untuk mengekspresikan perasaan lewat konten video.

Banyak pengguna memanfaatkan lagu ini untuk konten bertema rindu, kehilangan, atau perpisahan, sehingga cepat menyebar.

Di YouTube, lagu ini trending karena video musik resmi dan berbagai versi cover (koplo, akustik, live) memperluas audiens.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg dengan chord dasar yang mudah dimainkan.

Kunci Gitar Lagu Jauh Ko Pergi - Anggi Valentia & Kkz D Blg

[Reff:]

(sa ceritakan pada bintang bintang..)

(ko su hilang di malam panjang..)

(su tarada lagi yang panggil sa sayang..)

(niat panggil ko pulang sirna..)

(senyuman manismu sisakan nama..)

(su terlalu jauh berkelana..)

(sa sakit ko ada dimana..)

[Intro:]

sa ceritakan pada bintang bintang..

ko su hilang di malam panjang..

su tarada lagi yang panggil sa sayang..

niat panggil ko pulang sirna..

senyuman manismu sisakan nama..

su terlalu jauh berkelana..

sa sakit ko ada dimana..

ko kemana..

sa sakit ko ada dimana..

ko su jauh ko su kemana..

kas tinggal sepi merana..

sa menangis di bawa gerhana..

tra perlu lagi ko tanya

sa bahagia kemana

ko yang bikin hancur semuanya..

ko yang sa anggap karunia..

ternyata ko yang hancurkan sa dunia..

[Reff:]

sa ceritakan pada bintang bintang..

ko su hilang di malam panjang..

su tarada lagi yang panggil sa sayang..

niat panggil ko pulang sirna..

senyuman manismu sisakan nama..

su terlalu jauh berkelana..

sa sakit ko ada dimana..

ko kemana..

sehancur ini sa dunia

sa setelah harus kehilangan dia

sosok wanita yang sangat sa cinta

peri dan anggun cantik jelita..

apa yang tong rangkai

tra sampai pada akhir

sejauh apa pun sa berjuang

namun sa kalah dengan takdir

karna ko.. oh.. sa hancur ini

semua karna ko.. oh.. sa luka tanpa ko

sebatas gambaran betapa sa kehilanganmu

dulu sayang jadi rumah

sekarang hanya sebagai tamu..

[Reff:]

sa ceritakan pada bintang bintang..

ko su hilang di malam panjang..

su tarada lagi yang panggil sa sayang..

niat panggil ko pulang sirna..

senyuman manismu sisakan nama..

su terlalu jauh berkelana..

sa sakit ko ada dimana..

ko kemana..

[Outro:]

