TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Berikut merupakan terjemahan lirik lagu Conundrum yang dipopulerkan oleh grup band The Sigit.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Conundrum yang dipopulerkan oleh grup band The Sigit.

Lagu Conundrum masuk dalam album Detourn yang dirilis pada tahun 2013.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang kebingungan dan ketidakpastian seseorang dalam menjalani hidupnya.

The Sigit adalah sebuah band rock asal Bandung, Jawa Barat, Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu pionir musik garage rock dan hard rock Indonesia di kancah internasional.

Band ini terbentuk di awal tahun 2000-an, tepatnya oleh empat orang anak SMA di Bandung yang memiliki kecintaan terhadap musik rock era 1970-an.

Mereka memperkenalkan musiknya melalui pertunjukan di garasi tempat berlatih, yang kemudian mendapatkan respons positif dari penikmat musik lokal.

Musik The Sigit dikenal kuat oleh kombinasi genre hard rock, garage rock, blues rock, dan sedikit sentuhan psychedelic rock.

Gaya musik mereka terinspirasi oleh band-band rock klasik dan legendaris dari era 60-an dan 70-an, namun dengan energi khas Indonesia yang segar dan penuh semangat.

Selain gaya musiknya yang khas, mereka juga dikenal karena lirik lagu berbahasa Inggris, sesuatu yang cukup jarang di kalangan band rock Indonesia pada masa awal karier mereka.

The Sigit dianggap sebagai salah satu nama besar dalam sejarah musik rock Indonesia modern.

Mereka membuktikan bahwa band Indonesia mampu bersaing di panggung internasional dan menemukan penggemar di berbagai belahan dunia, termasuk Australia dan Amerika Serikat.

Berikut terjemahan lirik lagu Conundrum - The Sigit:

I went down at the banyan trees

Aku pergi ke bawah pohon beringin

I would never agree

Aku tidak akan pernah setuju

Declarants of your unprovement

Pernyataan tentang ketidakberhasilanmu

(Ride a white swan)

(Naik angsa putih)

I read all the history books

Aku sudah baca semua buku sejarah

I don't know if I should

Aku tidak tahu apakah aku harus

Keep believes in your exponents

Tetap percaya pada pendukungmu

(Ride the tide now)

(Naik arus sekarang)

I don't know if I should

Aku tidak tahu apakah aku harus

I don't know if I could

Aku tidak tahu apakah aku bisa

(Ride a white swan)

(Naik angsa putih)

I went down at the banyan trees

Aku pergi ke bawah pohon beringin

I would never agree

Aku tidak akan pernah setuju

Declarants of your unprovement

Pernyataan tentang ketidakberhasilanmu

(Ride a white swan)

(Naik angsa putih)

I read all the history books

Aku sudah baca semua buku sejarah

I don't know if I should

Aku tidak tahu apakah aku harus

Keep believes in your exponents

Tetap percaya pada pendukungmu

(Ride the tide now)

(Naik arus sekarang)

How could you say you paid attention

Bagaimana bisa kau bilang kau memperhatikan

Keep making the same mistake

Terus melakukan kesalahan yang sama

How could you say you paid attention

Bagaimana bisa kau bilang kau memperhatikan

Keep making the same mistake

Terus melakukan kesalahan yang sama

Same mistake

Kesalahan yang sama

I don't know if I could

Aku tidak tahu apakah aku bisa

(Ride a white swan)

(Naik angsa putih)

I don't know if I should

Aku tidak tahu apakah aku harus

(Ride the tide now)

(Naik arus sekarang)

(Tribunnews.com)