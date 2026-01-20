Chord Gitar
Kunci Gitar Lagu Aku Bukan Untukmu - Jikustik, Chord G: Aku Menyesal Telah Membuatmu Menangis
Berikut ini merupakan chord kunci gitar lagu Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan oleh grup band Jikustik.
Lagu Aku Bukan Untukmu awalnya dipopulerkan oleh penyanyi Rossa, namun kemudian Jikustik merilis ulang lagu tersebut pada tahun 2004.
Jikustik adalah sebuah pop rock band asal Yogyakarta, Indonesia, yang telah eksis sejak tahun 1996 dan terus berkarya hingga kini.
Seiring waktu, formasi Jikustik mengalami perubahan, termasuk keluarnya Pongki dan masuknya vokalis baru dalam beberapa periode, namun inti kreatif band tetap terjaga.
Jikustik dikenal karena gaya musiknya yang pop romantis namun kaya harmoni dan emosi.
Mereka mulai dikenal luas setelah merilis album perdana “Seribu Tahun” (2000) yang memuat banyak lagu yang sampai sekarang masih populer.
Setelah sempat absen cukup lama, Jikustik kembali meramaikan musik Indonesia dengan mini album “Back 4 Good” pada 2023, yang menampilkan versi baru dari lagu-lagu klasik mereka seperti “Puisi (2023 Version)”.
Album ini dirilis secara bertahap dan menunjukkan semangat mereka untuk tetap relevan di era baru industri musik.
Berikut kunci gitar lagu Aku Bukan Untukmu - Jikustik:
Intro:
dahulu kau mencintaiku
dahulu kau menginginkanku
meskipun tak pernah ada jawabku
tak berniat kau meninggalkan aku
sekarang kau pergi menjauh
sekarang kau tinggalkan aku
di saat ku mulai mengharapkanmu
dan ku mohon maafkan aku
Reff:
aku menyesal telah membuatmu menangis
dan biarkan memilih yang lain
tapi jangan pernah kau dustai takdirmu
pasti itu terbaik untukmu
janganlah lagi kau mengingatku kembali
aku bukanlah untukmu
meski ku memohon dan meminta hatimu
jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku
Musik:
sekarang kau pergi menjauh
sekarang kau tinggalkan aku
di saat ku mulai mengharapkanmu
dan ku mohon maafkan aku
Reff:
aku menyesal telah membuatmu menangis
dan biarkan memilih yang lain
tapi jangan pernah kau dustai takdirmu
pasti itu terbaik untukmu
janganlah lagi kau mengingatku kembali
aku bukanlah untukmu
meski ku memohon dan meminta hatimu
jangan pernah tinggalkan dirinya
untuk diriku uuu
untuk diriku
