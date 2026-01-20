Kunci Gitar Lagu Aku Bukan Untukmu - Jikustik, Chord G: Aku Menyesal Telah Membuatmu Menangis

KUNCI GITAR LAGU - Potret gitar akustik untuk kunci chord dasar mudah dimainkan, Selasa (14/10/2025). Berikut merupakan chord kunci gitar lagu Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan oleh grup band Jikustik.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan oleh grup band Jikustik.

Lagu Aku Bukan Untukmu awalnya dipopulerkan oleh penyanyi Rossa, namun kemudian Jikustik merilis ulang lagu tersebut pada tahun 2004.

Jikustik adalah sebuah pop rock band asal Yogyakarta, Indonesia, yang telah eksis sejak tahun 1996 dan terus berkarya hingga kini.

Seiring waktu, formasi Jikustik mengalami perubahan, termasuk keluarnya Pongki dan masuknya vokalis baru dalam beberapa periode, namun inti kreatif band tetap terjaga.

Jikustik dikenal karena gaya musiknya yang pop romantis namun kaya harmoni dan emosi.

Mereka mulai dikenal luas setelah merilis album perdana “Seribu Tahun” (2000) yang memuat banyak lagu yang sampai sekarang masih populer.

Setelah sempat absen cukup lama, Jikustik kembali meramaikan musik Indonesia dengan mini album “Back 4 Good” pada 2023, yang menampilkan versi baru dari lagu-lagu klasik mereka seperti “Puisi (2023 Version)”.

Album ini dirilis secara bertahap dan menunjukkan semangat mereka untuk tetap relevan di era baru industri musik.

Berikut kunci gitar lagu Aku Bukan Untukmu - Jikustik:

Intro:





dahulu kau mencintaiku

dahulu kau menginginkanku

meskipun tak pernah ada jawabku

tak berniat kau meninggalkan aku

sekarang kau pergi menjauh

sekarang kau tinggalkan aku

di saat ku mulai mengharapkanmu

dan ku mohon maafkan aku

Reff:

aku menyesal telah membuatmu menangis

dan biarkan memilih yang lain

tapi jangan pernah kau dustai takdirmu

pasti itu terbaik untukmu

janganlah lagi kau mengingatku kembali

aku bukanlah untukmu

meski ku memohon dan meminta hatimu

jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku

Musik:





sekarang kau pergi menjauh

sekarang kau tinggalkan aku

di saat ku mulai mengharapkanmu

dan ku mohon maafkan aku

Reff:

aku menyesal telah membuatmu menangis

dan biarkan memilih yang lain

tapi jangan pernah kau dustai takdirmu

pasti itu terbaik untukmu

janganlah lagi kau mengingatku kembali

aku bukanlah untukmu

meski ku memohon dan meminta hatimu

jangan pernah tinggalkan dirinya

untuk diriku uuu

untuk diriku

(Tribunnews.com)