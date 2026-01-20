Terjemahan Lirik Lagu Stevie Wonder - My Cherie Amour: My Cherie Amour Lovely as A Summer Day

ILUSTRASI TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Berikut ini terjemahan lirik lagu My Cherie Amour yang dinyanyikan oleh Stevie Wonder.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu My Cherie Amour yang dinyanyikan oleh Stevie Wonder.

Stevie Wonder adalah seorang musisi, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman legendaris asal Amerika Serikat sejak era 1960-an.

Pemilik nama asli Stevland Hardaway Morris itu telah menyabet 25 kali penghargaan Grammy, termasuk Album of the Year.

Stevie Wonder memulai karirnya di dunia tarik suara dengan Bergabung ke Motown saat masih berusia 11 tahun, dengan julukan “Little Stevie Wonder.”

Pada era 1970-an, ia merilis rangkaian album mahakarya seperti Talking Book, Innervisions, dan Songs in the Key of Life.

Stevie telah merekam lebih dari 30 hit top 10.

Adapun hits yang terkenal adalah "Superstition", "You Are the Sunshine of My Life", "I Just Called to Say I Love You", "Sir Duke", dan "Isn't She Lovely".

My Cherie Amour juga menjadi salah satu lagu paling ikonik dan romantis dari Stevie Wonder yang dirilis pada tahun 1969.

Mulanya, Stevie menamai lagu ini dengan "Oh My Marsha", lantaran ia menulis lagu ini untuk kekasihnya waktu itu yang bernama Marsha, saat masih bersekolah di Michigan School for the Blind.

Namun, setelah hubungan mereka berakhir, Stevie bekerja sama dengan penulis lagu Sylvia Moy dan Henry Cosby untuk menyempurnakan lagu tersebut.

Mereka mengubah nama "Marsha" menjadi "Cherie Amour" agar terdengar lebih universal dan memiliki nuansa Prancis yang klasik.

Baca juga: Terjemahan Lirik I Just Called to Say I Love You - Stevie Wonder

Kemudian, Stevie mencampurkannya dengan bahasa Inggris, sehingga My Cherie Amour memiliki arti "Cintaku yang Tersayang".

Lagu ini mengekspresikan cinta yang tulus dan kekaguman terhadap kekasih, digambarkan seperti "indah seperti hari musim panas".

Lagu ini dirilis pada tahun 1969 oleh Motown Records dan berhasil mencapai peringkat #4 di tangga lagu Billboard Hot 100.

Selain itu, lagu ini menjadi salah satu lagu yang paling banyak dinyanyikan ulang atau cover oleh artis lain di seluruh dunia.

Terjemahan Lirik Lagu Stevie Wonder - My Cherie Amour

Intro:

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Verse:

My cherie amour, lovely as a summer day

Cintaku yang terkasih, indah seperti hari musim panas

My cherie amour, distant as the Milky Way

Cintaku yang terkasih, jauh seperti Bima Sakti

My cherie amour, pretty little one that I adore

Sayangku, gadis kecil cantik yang aku kagumi

You're the only girl my heart beats for

Kaulah satu-satunya gadis yang membuat hatiku berdebar

How I wish that you were mine

Betapa aku berharap kau menjadi milikku

In a cafe or sometimes on a crowded street

Di kafe atau terkadang di jalan yang ramai

I've been near you, but you never noticed me

Aku sudah dekat denganmu, tapi kamu tak pernah menyadari kehadiranku

My cherie amour, won't you tell me how could you ignore

Sayangku, tidakkah kau akan memberitahuku bagaimana kau bisa mengabaikannya?

That behind that little smile I wore

Di balik senyum kecil yang kupakai

How I wish that you were mine

Betapa aku berharap kau menjadi milikku

Hook:

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

Verse:

Maybe someday, you'll see my face among the crowd

Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat wajahku di antara kerumunan

Maybe someday, I'll share your little distant cloud

Mungkin suatu hari nanti, aku akan berbagi awan kecilmu yang jauh

Oh, cherie amour, pretty little one that I adore

Sayangku, gadis kecil cantik yang aku kagumi

You're the only girl my heart beats for

Kaulah satu-satunya gadis yang membuat hatiku berdebar

How I wish that you were mine

Betapa aku berharap kau menjadi milikku

Outro:

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la

(Tribunnews.com)