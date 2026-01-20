Lirik Lagu
Terjemahan Lirik Lagu Stevie Wonder - My Cherie Amour: My Cherie Amour Lovely as A Summer Day
Berikut ini terjemahan lirik lagu My Cherie Amour yang dinyanyikan oleh Stevie Wonder.
Berikut terjemahan lirik lagu My Cherie Amour yang dinyanyikan oleh Stevie Wonder.
Stevie Wonder adalah seorang musisi, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman legendaris asal Amerika Serikat sejak era 1960-an.
Pemilik nama asli Stevland Hardaway Morris itu telah menyabet 25 kali penghargaan Grammy, termasuk Album of the Year.
Stevie Wonder memulai karirnya di dunia tarik suara dengan Bergabung ke Motown saat masih berusia 11 tahun, dengan julukan “Little Stevie Wonder.”
Pada era 1970-an, ia merilis rangkaian album mahakarya seperti Talking Book, Innervisions, dan Songs in the Key of Life.
Stevie telah merekam lebih dari 30 hit top 10.
Adapun hits yang terkenal adalah "Superstition", "You Are the Sunshine of My Life", "I Just Called to Say I Love You", "Sir Duke", dan "Isn't She Lovely".
My Cherie Amour juga menjadi salah satu lagu paling ikonik dan romantis dari Stevie Wonder yang dirilis pada tahun 1969.
Mulanya, Stevie menamai lagu ini dengan "Oh My Marsha", lantaran ia menulis lagu ini untuk kekasihnya waktu itu yang bernama Marsha, saat masih bersekolah di Michigan School for the Blind.
Namun, setelah hubungan mereka berakhir, Stevie bekerja sama dengan penulis lagu Sylvia Moy dan Henry Cosby untuk menyempurnakan lagu tersebut.
Mereka mengubah nama "Marsha" menjadi "Cherie Amour" agar terdengar lebih universal dan memiliki nuansa Prancis yang klasik.
Kemudian, Stevie mencampurkannya dengan bahasa Inggris, sehingga My Cherie Amour memiliki arti "Cintaku yang Tersayang".
Lagu ini mengekspresikan cinta yang tulus dan kekaguman terhadap kekasih, digambarkan seperti "indah seperti hari musim panas".
Lagu ini dirilis pada tahun 1969 oleh Motown Records dan berhasil mencapai peringkat #4 di tangga lagu Billboard Hot 100.
Selain itu, lagu ini menjadi salah satu lagu yang paling banyak dinyanyikan ulang atau cover oleh artis lain di seluruh dunia.
Terjemahan Lirik Lagu Stevie Wonder - My Cherie Amour
Intro:
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
Verse:
My cherie amour, lovely as a summer day
Cintaku yang terkasih, indah seperti hari musim panas
My cherie amour, distant as the Milky Way
Cintaku yang terkasih, jauh seperti Bima Sakti
My cherie amour, pretty little one that I adore
Sayangku, gadis kecil cantik yang aku kagumi
You're the only girl my heart beats for
Kaulah satu-satunya gadis yang membuat hatiku berdebar
How I wish that you were mine
Betapa aku berharap kau menjadi milikku
In a cafe or sometimes on a crowded street
Di kafe atau terkadang di jalan yang ramai
I've been near you, but you never noticed me
Aku sudah dekat denganmu, tapi kamu tak pernah menyadari kehadiranku
My cherie amour, won't you tell me how could you ignore
Sayangku, tidakkah kau akan memberitahuku bagaimana kau bisa mengabaikannya?
That behind that little smile I wore
Di balik senyum kecil yang kupakai
How I wish that you were mine
Betapa aku berharap kau menjadi milikku
Hook:
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
Verse:
Maybe someday, you'll see my face among the crowd
Mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat wajahku di antara kerumunan
Maybe someday, I'll share your little distant cloud
Mungkin suatu hari nanti, aku akan berbagi awan kecilmu yang jauh
Oh, cherie amour, pretty little one that I adore
Sayangku, gadis kecil cantik yang aku kagumi
You're the only girl my heart beats for
Kaulah satu-satunya gadis yang membuat hatiku berdebar
How I wish that you were mine
Betapa aku berharap kau menjadi milikku
Outro:
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la
La-la-la-la
