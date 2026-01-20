Terjemahan Lirik Lagu Toto - Lea: Lea Do You Still Want Me to Want You

TERJEMAHAN LAGU LEA - Toto Band. Berikut ini terjemahan lirik lagu Lea yang dinyanyikan oleh Toto.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini terjemahan lirik lagu Lea yang dinyanyikan oleh Toto.

Toto merupakan band yang dibentuk di Los Angeles pada tahun 1976 oleh para musisi studio berbakat.

Mereka dikenal dengan perpaduan musik rock, pop, soul, funk, R&B, blues, dan jazz.

Setelah selesai dengan album pertama dengan hits lagu "Hold the Line","Georgy Porgy", dan "I'll Supply The Love", band mereka masih belum diberi nama.

Usai melihat tulisan Toto pada pita demo, David Hungate menjelaskan kepada teman-temannya bahwa kata Toto dalam bahasa Latin berarti memasukkan segala.

Berkat album perdananya, Toto langsung mendapat pengakuan internasional, dan dinominasikan sebagai penerima Grammy untuk Artis Pendatang Baru Terbaik.

Tidak lama kemudian, Toto memulai tur keliling Amerika untuk mempromosikan album perdana mereka tepatnya pada awal 1979.

Hingga kini toto telah menjual album lebih dari 40 juta kopi di seluruh dunia.

Mereka juga dikenal dengan lagu-lagu ikoniknya seperti "Africa", "Rosanna", "Hold the Line", dan "I'll Be Over You".

Begitu juga dengan lagu Lea.

Lea adalah salah satu lagu balada paling lembut dan emosional dari Toto.

Lagu ini dirilis pada tahun 1986 sebagai bagian dari album studio keenam mereka yang berjudul Fahrenheit.

Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta, kerinduan, dan ketidakpastian.

Lea ditulis sepenuhnya oleh pemain keyboard Toto, Steve Porcaro.

Meskipun Steve Porcaro yang menulisnya, vokal utama dalam lagu ini diisi oleh Joseph Williams, yang saat itu baru saja bergabung sebagai vokalis utama band.

Terjemahan Lirik Lagu Toto - Lea