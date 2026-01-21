Kunci Gitar Tulang Punggung - Fiersa Besari: Maafkan Aku Belum Bisa Membuatmu Bahagia

KUNCI GITAR - Fiersa Besari ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Lirik dan kunci gitar lagu Tulang Punggung - Fiersa Besari chord dasar mudah dimainkan: maafkan aku belum bisa membuatmu bahagia seperti cita-cita.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Tulang Punggung dari Fiersa Besari menjadi FYP di TikTok karena potongan liriknya yang menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang merasa menjadi tulang punggung keluarga.

Lagu ini sering dipakai sebagai latar video bertema kerja keras, perjuangan, atau momen keluarga, sehingga cepat menyebar.

Di YouTube, lagu ini trending karena video musik resminya langsung menembus jutaan penonton dalam waktu singkat, ditambah cover akustik dan live performance yang memperluas audiens.

Fiersa Besari adalah musisi, penulis, dan pegiat literasi asal Bandung yang lahir pada 3 Maret 1984.

Ia dikenal sebagai penyanyi dengan lirik-lirik puitis yang sarat makna, sering mengangkat tema cinta, kehidupan, dan perjuangan.

Karier musiknya mulai dikenal luas sejak merilis album "Tempat Aku Pulang" dan "Konspirasi Alam Semesta".

Karya terbaru Fiersa Besari berjudul "Tulang Punggung" resmi dirilis pada 16 Januari 2026 di berbagai platform musik digital.

Lagu ini ditulis oleh Fiersa Besari sendiri, sementara proses produksi dilakukan bersama produser musik Dewangga.

Lirik lagu Tulang Punggung - Fiersa Besari yang paling sering dikutip dan viral di TikTok adalah: “maaf..kan aku.. belum bisa..membuatmu.. bahagia..seperti cita-cita kita..namun katamu.. tak mengapa..suka duka.. kita lalui bersama.."

Penggalan ini populer karena menggambarkan keteguhan hati seorang pencari nafkah yang rela berkorban demi keluarga tercinta.

Secara musikal, Tulang Punggung memiliki progresi akor yang sederhana dan melodi vokal yang kuat.

Hal ini membuatnya sangat cocok dibawakan dalam format akustik gitar.

Versi akustik justru menonjolkan kekuatan lirik dan emosi penyanyi, sehingga pesan tentang perjuangan dan pengorbanan lebih terasa intim.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Tulang Punggung - Fiersa Besari dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Tulang Punggung - Fiersa Besari

[Intro:]

kerja banting tulang sampai lelah..

kadang tak bisa pulang ke rumah..

jangankan punya harta melimpah..

segini juga alhamdulillah..

berikan sehari lagi sayang..

besok kita pergi senang-senang..

beli barang-barang yang kau mau..

beban pundaku tak perlu kau tahu..

[Reff:]

maaf..kan aku.. belum bisa..

membuatmu.. bahagia..

seperti cita-cita kita..

namun katamu.. tak mengapa..

suka duka.. kita lalui bersama..

[Interlude:]

jaga diri agar tetap waras..

karena hidup ini sungguh keras..

tak mampu berharap berlebihan..

yang penting..

keluarga tidak kelaparan..

[Reff:]

maaf..kan aku.. belum bisa..

membuatmu.. bahagia..

seperti cita-cita kita..

namun katamu.. tak mengapa..

suka duka.. kita lalui bersama..

[Interlude:]

bangun tengah malam untuk ibadah..

diam-diam mata ini basah..

bisa melihatmu tidur lelap sayang..

membuat aku tetap.. berjuang..

[Outro:]

dalam tubuh yang sehat..

jiwa belum tentu kuat..

berusaha ceria..

walau tak bisa cerita..

bertahanlah satu hari lagi..

