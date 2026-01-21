KUNCI GITAR LAGU - Grup Band Jamrud dalam acara Synchronize Fest 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/9/2023). Berikut merupakan kunci gitar lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu yang dipopulerkan oleh grup band Jamrud.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu yang dipopulerkan oleh grup band Jamrud.

Lagu ini masuk dalam album All Access Love yang dirilis pada tahun 2006.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang ingin belajar mencintai pasangannya dengan baik.

Jamrud adalah band rock dan heavy metal asal Indonesia yang berasal dari Cimahi, Jawa Barat.

Band ini dikenal sebagai salah satu grup musik rock yang paling berpengaruh dan sukses di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an sampai sekarang.

Jamrud memulai karier rekaman mereka dengan album debut Nekad yang dirilis pada tahun 1996.

Album ini langsung mendapat sambutan positif dan menjadi awal dari sukses besar mereka.

Kesuksesan Jamrud tidak lepas dari dinamika internal.

Tragisnya, dua personel mereka, Fitrah Alamsyah dan Sandy Handoko, meninggal dunia pada akhir 1990-an akibat overdosis narkoba, sebuah peristiwa yang sangat mengguncang band dan industri musik Indonesia.

Pada 2007, vokalis Krisyanto sempat keluar dari band karena jenuh dan kemudian mengejar karier solo, namun ia kembali bergabung pada 2011.

Jamrud disebut sebagai pionir yang membawa rock menjadi bagian dari musik populer Indonesia, terutama pada periode 1990-an dan awal 2000-an ketika musik rock mulai meraih perhatian mainstream.

Album mereka yang banyak terjual serta lagu-lagunya yang populer di kalangan generasi 90-an membuat mereka dikenal luas di seluruh Indonesia.

Berikut kunci gitar lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud:

Bukan ku tak mau mengucap segala kelebihanmu

Bukannya aku tak harus menghujani kata setia padamu

Bukan karena jenuh atau telah berkurang

Kasih sayang ini

Yang terasa mengering tanpa bunga kata

Telah berulang kali kusiapkan waktu yang terbaik

Untukku akan memberi beribu kata mesra kepadamu

Juga seribu mimpi yang mungkin terwujud

Esok atau lusa datang menghampiri kita berdua



Reff:

Dan bila waktunya tiba

Untuk memulainya

Pastilah ku ragu

Tak sanggup ku menyusun

Semua kata-kata ini

Ajarilah aku bahasa cintamu

Agar mudah kuucap kepadamu

Ajarilah aku cara mencintamu

Biar kita berdua sejalan selamanya

Ajarilah aku cara mencintamu

Biar kita berdua sejalan selamanya

