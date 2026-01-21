Chord Gitar
Kunci Gitar Lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud: Bukan Ku Tak Mau Mengucap Segala Kelebihanmu
Berikut ini merupakan kunci gitar lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu yang dipopulerkan oleh grup band Jamrud.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu yang dipopulerkan oleh grup band Jamrud.
Lagu ini masuk dalam album All Access Love yang dirilis pada tahun 2006.
Lirik lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang ingin belajar mencintai pasangannya dengan baik.
Jamrud adalah band rock dan heavy metal asal Indonesia yang berasal dari Cimahi, Jawa Barat.
Band ini dikenal sebagai salah satu grup musik rock yang paling berpengaruh dan sukses di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an sampai sekarang.
Jamrud memulai karier rekaman mereka dengan album debut Nekad yang dirilis pada tahun 1996.
Album ini langsung mendapat sambutan positif dan menjadi awal dari sukses besar mereka.
Kesuksesan Jamrud tidak lepas dari dinamika internal.
Tragisnya, dua personel mereka, Fitrah Alamsyah dan Sandy Handoko, meninggal dunia pada akhir 1990-an akibat overdosis narkoba, sebuah peristiwa yang sangat mengguncang band dan industri musik Indonesia.
Pada 2007, vokalis Krisyanto sempat keluar dari band karena jenuh dan kemudian mengejar karier solo, namun ia kembali bergabung pada 2011.
Jamrud disebut sebagai pionir yang membawa rock menjadi bagian dari musik populer Indonesia, terutama pada periode 1990-an dan awal 2000-an ketika musik rock mulai meraih perhatian mainstream.
Album mereka yang banyak terjual serta lagu-lagunya yang populer di kalangan generasi 90-an membuat mereka dikenal luas di seluruh Indonesia.
Berikut kunci gitar lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu - Jamrud:
Bukan ku tak mau mengucap segala kelebihanmu
Bukannya aku tak harus menghujani kata setia padamu
Bukan karena jenuh atau telah berkurang
Kasih sayang ini
Yang terasa mengering tanpa bunga kata
Telah berulang kali kusiapkan waktu yang terbaik
Untukku akan memberi beribu kata mesra kepadamu
Juga seribu mimpi yang mungkin terwujud
Esok atau lusa datang menghampiri kita berdua
Reff:
Dan bila waktunya tiba
Untuk memulainya
Pastilah ku ragu
Tak sanggup ku menyusun
Semua kata-kata ini
Ajarilah aku bahasa cintamu
Agar mudah kuucap kepadamu
Ajarilah aku cara mencintamu
Biar kita berdua sejalan selamanya
Ajarilah aku cara mencintamu
Biar kita berdua sejalan selamanya
(Tribunnews.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.