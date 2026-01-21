Terjemahan Lirik Lagu Just Give Me a Reason - P!nk ft Nate Ruess: I'm Sorry I Don't Understand Where

TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Simak lirik dan terjemahan lagu Just Give Me a Reason yang dipopulerkan oleh P!nk featuring Nate Ruess.

TRIBUNNEWS.COM - Just Give Me a Reason merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Alecia Beth Moore-Hart atau yang dikenal secara profesional sebagai P!nk.

Lagu ini dibawakan oleh P!nk bersama Nate Ruess.

Just Give Me a Reason termasuk dalam album studio keenam P!nk yang bertajuk "The Truth About Love".

Album tersebut dirilis pada 14 September 2012 melalui RCA Records.

Lagu Just Give Me a Reason bercerita tentang perjuangan mempertahankan hubungan yang hampir hancur dengan harapan kecil untuk memperbaikinya.

Liriknya menggambarkan perspektif berbeda dari sepasang kekasih yang menghadapi masalah, di mana satu pihak merasa hubungan mereka 'tidak rusak tapi bengkok' dan masih bisa diperbaiki dengan sedikit usaha dan alasan.

Sementara pihak lain telah merasa kehilangan harapan.

Meski begitu, keduanya tetap optimis bahwa rasa cinta di antara mereka bisa kembali tumbuh meskipun sedang berada di titik terendah.

Simak lirik dan terjemahan lagu Just Give Me a Reason dari P!nk bersama Nate Ruess di bawah ini.

Terjemahan Lirik Lagu Just Give Me a Reason - P!nk ft Nate Ruess:

Right from the start, you were a thief

Sejak awal, kau adalah pencuri

You stole my heart and

Kau curi hatiku dan

I your willing victim

Akulah korbanmu yang rela

I let you see the parts of me

Kubiarkan kau melihat bagian-bagian diriku

That weren't all that pretty

Yang tak semuanya indah

And with every touch

Dan dengan setiap sentuhan

You fixed them

Kau membuat semuanya jadi indah

Now, you've been talking in your sleep

Kini kau sering ngelindur

Oh oh, things you never say to me

Oh oh, hal-hal yang tak pernah kau katakan padaku

Oh oh, tell me that you've had enough

Oh oh, katakanlah kau sudah muak

Of our Love, our Love

Akan cinta kita, cinta kita

CHORUS

Just give me a reason

Berilah aku satu alasan

Just a little bit's enough

Sedikit saja sudah cukup

Just a second, we're not broken

Sedetik saja, kita tak hancur

Just bent, we can learn to LOVE again

Hanya bengkok, kita bisa belajar mencinta lagi

Oh, it's in the stars

Oh, tertulis di bintang

It's been written in the scars on our hearts

Telah tertulis pada luka-luka di hati kita

We're not broken

Kita tak hancur

Just bent, we can learn to love again

Hanya bengkok, kita bisa belajar mencintai lagi

I'm sorry I don't understand where

Maaf aku tak mengerti darimana

All of these is coming from

Asal semua ini

I thought that we were fine

Dulu kukira kita baik-baik saja

(Oh, we had everything)

(Oh, kita punya segalanya)

Your head is running wild again

Kepalamu menggila lagi

My dear, we still have everything

Kasih, kita masih punya segalanya

And it's all in your mind

Dan semuanya ada di pikiranmu

(Yeah, but this is happenin')

(yeah, tapi akan terjadi)

You've been having real bad dreams

Kau sering alami mimpi yang sangat buruk

Oh oh, used to lie so close to me

Oh oh, dulu biasanya kau berbaring dekat denganku

Oh oh, there's nothing more than empty sheets

Oh oh, kini hanya ada selimut hampa

Between our love, our love

Di antara cinta kita, cinta kita

Ooooh, our love, our love

Ooooh, cinta kita, cinta kita

CHORUS

Oh, tear ducts and rust

Oh air mata mengalir dan berkarat

I'll fix it for us

Kan kuperbaiki untuk kita

We're collecting dust

Kita kan kumpulkan debu

But our love's enough

Tapi cinta kita tlah cukup

You're holding it in

Kau mendekapnya

You're pouring a drink

Kau tuangkan minuman

No, nothing is as bad as it seems

Tak ada yang seburuk seperti kelihatannya

We'll come clean

Kita kan membereskannya

CHORUS (2x)

Ooh, we can learn to love again

Ooh, kita bisa belajar mencinta lagi

Ooh, we can learn to love again

Ooh, kita bisa belajar mencinta lagi

Oh, that we're not broken

Oh, bahwa kita tak hancur

Just bent and we can learn to love again

Hanya bengkok dan kita bisa belajar mencinta lagi

