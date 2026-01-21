Lirik Lagu
Terjemahan Lirik Lagu Just Give Me a Reason - P!nk ft Nate Ruess: I'm Sorry I Don't Understand Where
Simak lirik dan terjemahan lagu Just Give Me a Reason yang dipopulerkan oleh P!nk featuring Nate Ruess.
TRIBUNNEWS.COM - Just Give Me a Reason merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Alecia Beth Moore-Hart atau yang dikenal secara profesional sebagai P!nk.
Lagu ini dibawakan oleh P!nk bersama Nate Ruess.
Just Give Me a Reason termasuk dalam album studio keenam P!nk yang bertajuk "The Truth About Love".
Album tersebut dirilis pada 14 September 2012 melalui RCA Records.
Lagu Just Give Me a Reason bercerita tentang perjuangan mempertahankan hubungan yang hampir hancur dengan harapan kecil untuk memperbaikinya.
Liriknya menggambarkan perspektif berbeda dari sepasang kekasih yang menghadapi masalah, di mana satu pihak merasa hubungan mereka 'tidak rusak tapi bengkok' dan masih bisa diperbaiki dengan sedikit usaha dan alasan.
Sementara pihak lain telah merasa kehilangan harapan.
Meski begitu, keduanya tetap optimis bahwa rasa cinta di antara mereka bisa kembali tumbuh meskipun sedang berada di titik terendah.
Simak lirik dan terjemahan lagu Just Give Me a Reason dari P!nk bersama Nate Ruess di bawah ini.
Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Let the Flames Begin - Paramore: This Is How Well Dance When
Terjemahan Lirik Lagu Just Give Me a Reason - P!nk ft Nate Ruess:
Right from the start, you were a thief
Sejak awal, kau adalah pencuri
You stole my heart and
Kau curi hatiku dan
I your willing victim
Akulah korbanmu yang rela
I let you see the parts of me
Kubiarkan kau melihat bagian-bagian diriku
That weren't all that pretty
Yang tak semuanya indah
And with every touch
Dan dengan setiap sentuhan
You fixed them
Kau membuat semuanya jadi indah
Now, you've been talking in your sleep
Kini kau sering ngelindur
Oh oh, things you never say to me
Oh oh, hal-hal yang tak pernah kau katakan padaku
Oh oh, tell me that you've had enough
Oh oh, katakanlah kau sudah muak
Of our Love, our Love
Akan cinta kita, cinta kita
CHORUS
Just give me a reason
Berilah aku satu alasan
Just a little bit's enough
Sedikit saja sudah cukup
Just a second, we're not broken
Sedetik saja, kita tak hancur
Just bent, we can learn to LOVE again
Hanya bengkok, kita bisa belajar mencinta lagi
Oh, it's in the stars
Oh, tertulis di bintang
It's been written in the scars on our hearts
Telah tertulis pada luka-luka di hati kita
We're not broken
Kita tak hancur
Just bent, we can learn to love again
Hanya bengkok, kita bisa belajar mencintai lagi
I'm sorry I don't understand where
Maaf aku tak mengerti darimana
All of these is coming from
Asal semua ini
I thought that we were fine
Dulu kukira kita baik-baik saja
(Oh, we had everything)
(Oh, kita punya segalanya)
Your head is running wild again
Kepalamu menggila lagi
My dear, we still have everything
Kasih, kita masih punya segalanya
And it's all in your mind
Dan semuanya ada di pikiranmu
(Yeah, but this is happenin')
(yeah, tapi akan terjadi)
You've been having real bad dreams
Kau sering alami mimpi yang sangat buruk
Oh oh, used to lie so close to me
Oh oh, dulu biasanya kau berbaring dekat denganku
Oh oh, there's nothing more than empty sheets
Oh oh, kini hanya ada selimut hampa
Between our love, our love
Di antara cinta kita, cinta kita
Ooooh, our love, our love
Ooooh, cinta kita, cinta kita
CHORUS
Oh, tear ducts and rust
Oh air mata mengalir dan berkarat
I'll fix it for us
Kan kuperbaiki untuk kita
We're collecting dust
Kita kan kumpulkan debu
But our love's enough
Tapi cinta kita tlah cukup
You're holding it in
Kau mendekapnya
You're pouring a drink
Kau tuangkan minuman
No, nothing is as bad as it seems
Tak ada yang seburuk seperti kelihatannya
We'll come clean
Kita kan membereskannya
CHORUS (2x)
Ooh, we can learn to love again
Ooh, kita bisa belajar mencinta lagi
Ooh, we can learn to love again
Ooh, kita bisa belajar mencinta lagi
Oh, that we're not broken
Oh, bahwa kita tak hancur
Just bent and we can learn to love again
Hanya bengkok dan kita bisa belajar mencinta lagi
(Tribunnews.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.