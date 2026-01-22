Kunci Gitar Bilang I Love You - Souljah: Walau Ku Tak Bisa Janjikan Dunia Alam Semesta dan Segala

KUNCI GITAR LAGU - Konser Souljah di Surabaya, Jawa Timur. Lirik dan kunci gitar lagu Bilang I Love You - Souljah chord dasar mudah dimainkan: walau ku tak bisa janji kan dunia alam semesta dan segala isinya.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Bilang I Love You dari Souljah viral di TikTok dan trending di YouTube karena nuansa reggae yang ringan, lirik romantis yang sederhana namun catchy, serta mudah dijadikan backsound konten bertema cinta.

Lagu ini juga cocok dimainkan dalam akustik gitar karena progresi chord yang sederhana dan melodi vokal yang hangat.

Souljah adalah band reggae asal Jakarta yang berdiri sejak awal 2000-an.

Mereka dikenal sebagai salah satu pionir musik reggae Indonesia dengan gaya khas yang memadukan reggae, ska, dan pop.

Souljah memiliki basis penggemar yang besar karena lirik-lirik mereka sering mengangkat tema cinta, persahabatan, dan kehidupan sehari-hari dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Album mereka seperti Breaking The Roots dan This Is Souljah menjadi tonggak penting dalam perkembangan musik reggae di Indonesia.

Lagu Bilang I Love You pertama kali dirilis pada 2011 dalam album Breaking The Roots.

Penciptanya adalah Souljah sebagai band kolektif, dengan aransemen musik reggae yang khas.

Lirik yang paling sering dikutip dan viral di TikTok adalah: "walau ku tak bisa janji kan dunia alam semesta dan segala isinya tapi hatiku yakin bilang I love you".

Banyak musisi di YouTube dan TikTok memilih membawakan lagu ini dengan gitar akustik karena mudah diadaptasi dan tetap menyenangkan untuk didengar.

Pada Januari 2026, lagu Bilang I Love You - Souljah kembali FYP TikTok dan digunakan sebagai latar video konten.

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Bilang I Love You - Souljah dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Bilang I Love You - Souljah

[intro:]

pesan pesan terkirim ku berharap kau tahu

aku slalu merindu saat kita tak bertemu

sinyal sinyal cintaku mengarah kepadamu

harusnya kau tau ku mau kau isi hatiku

[Pra-reff:]

sempat ku berfikir, sendiri ini tiada arti

namun senyum manismu bukanlah angin lalu

[Reff:]

walau ku tak bisa janji kan dunia

alam semesta dan segala isinya

tapi hatiku yakin bilang I love you

walau ku tak bisa janji kan dunia

alam semesta dan segala isinya

tapi hatiku yakin bilang I love you

Ooo lalala lalaala lalala

[Rapp:]

kau pernah bilang padaku yang tersayang

bahwa diriku ini satu satunya pasti

setiap siang dan malam memikirkan mu sayang

segenap hatiku hanyalah kepadamu

jangan kau pergi jauh dari ku kasih

karna hariku sepi jika kau tak disini

hatiku kian merana jika kau tak disana

ku kan slalu menanti bertemu kau kekasih

[Pra-reff:]

sempat ku berfikir sendiri ini tiada arti

namun senyum manismu bukanlah angin lalu

[Reff:]

walau ku tak bisa janji kan dunia

alam semesta dan segala isinya

tapi hatiku yakin bilang I love you

walau ku tak bisa janji kan dunia

alam semesta dan segala isinya

tapi hatiku yakin bilang I love you

Ooo lalala lalaala lalala

Ooo lalala lalaala lalala

