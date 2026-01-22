Kunci Gitar Berhasil - Perunggu: Tentu Perihal Betapa Kau Berhasil Buatku Menjauh dari Nihil

ILUSTRASI CHORD GITAR - Potret gitar akustik untuk kunci chord dasar mudah dimainkan, Kamis (22/1/2026). Lirik dan kunci gitar lagu Berhasil dari Perunggu, chord dasar mudah dimainkan.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Berhasil dari band Perunggu viral di TikTok dan trending di YouTube.

Liriknya yang penuh semangat dan motivasi, mudah dijadikan backsound konten inspiratif, serta aransemen musiknya sederhana sehingga cocok dimainkan dalam versi akustik gitar.

Perunggu adalah band indie rock asal Jakarta yang terbentuk pada 2019.

Band ini beranggotakan Ryo Bodat (vokal/gitar), Yosua Surya (bass), dan Naufal Abdurrahman (drum).

Mereka dikenal dengan musik yang memadukan nuansa rock alternatif dengan lirik yang jujur, lugas, dan penuh semangat.

Perunggu mulai dikenal luas setelah merilis album Memorandum pada 2021, yang berisi lagu-lagu dengan tema perjuangan, kehidupan sehari-hari, dan keresahan generasi muda.

Lagu Berhasil - Perunggu menjadi FYP di TikTok karena penggalan liriknya yang penuh motivasi sangat relevan dengan konten anak muda yang ingin mengekspresikan pencapaian, perjuangan, atau keberhasilan.

Banyak pengguna memanfaatkan lagu ini untuk video bertema kerja keras, pencapaian akademik, olahraga, hingga momen kemenangan, sehingga cepat menyebar.

Di YouTube, lagu ini trending karena video musik resminya dan berbagai cover akustik memperluas audiens.

Lagu ini pertama kali dirilis pada 2021 dalam album Memorandum.

Lirik lagu Berhasil ditulis oleh Maul Ibrahim sang vokalis.

Aransemen musiknya dibantu oleh Adam Adenan, Ildo Hasman, Maul Ibrahim, Enrico Octaviano, dan Petra Sihombing.

Lirik lagu Berhasil - Perunggu yang paling sering dikutip dan viral di TikTok adalah: "tentu perihal betapa.. kau berhasil..buatku menjauh.. dari nihil.. dan betapa lebarnya.. pintu-pintu yang terbuka sejak namamu ada di cincin.."

Berikut lirik dan kunci gitar lagu Berhasil - Perunggu dengan chord dasar yang mudah dimainkan:

Kunci Gitar Lagu Berhasil - Perunggu

[Intro:]

bagaimana rasanya..

sejauh ini hidup denganku?

apa ada yang berubah..?

mungkin perangaiku atau tengilku

kurasa satu yang paling signifikan..

[Reff:]

tentu perihal betapa.. kau berhasil..

buatku menjauh.. dari nihil..

dan betapa lebarnya..

pintu-pintu yang terbuka

sejak namamu ada di cincin..

ingatkah sebelumnya

kita menggambar mimpi yang baru?

tentang sendiri bersama..

berkawan dengan mautnya dunia

kurasa bagiku

kau yang tegarkanku.. kutahu

[Reff:]

tentu perihal betapa.. kau berhasil..

asah naluriku 'tuk tak lagi kerdil..

dan betapa lebarnya..

pintu-pintu yang terbuka

sejak harapmu terpatri di batin..

betapa.. kau berhasil..

