Kunci Gitar Lagu Aku Bisa - Flanella, Chord F: Demi Aku yang Pernah Ada di Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Aku Bisa yang dipopulerkan oleh grup band Flanella.

Lagu Aku Bisa dirilis oleh Flanella pada tahun 2005.

Lirik lagu ini menggambarkan tentang rasa luka yang dirasakan seseorang karena diduakan oleh pasangannya.

Flanella adalah grup musik pop asal Kota Malang yang mulai dikenal luas di era awal 2000-an karena lagu-lagunya yang melodik dan menyentuh hati, populer di kalangan remaja pada masa itu.

Sebelum masuk ke label besar, mereka sering tampil di sekolah, kampus, dan kafe-kafe untuk memperkenalkan musik mereka sendiri serta berkali-kali mengirim demo ke berbagai label di Jakarta.

Lagu-lagu mereka dikenal karena lirik yang sentimental dan musik yang mudah diingat, menjadikan Flanella salah satu band yang melekat di benak generasi milenial era awal 2000-an.

Mereka pernah vakum beberapa tahun karena perubahan personel dan pencarian arah musik.

Flanella kini dikenang sebagai band yang menciptakan lagu-lagu pop romantis yang sangat melekat di era 2000-an, terutama di kalangan remaja.

Lagu mereka seperti Bila Engkau dan Aku Bisa masih sering disebut dalam nostalgia musik Indonesia era tersebut.

Berikut kunci gitar lagu Aku Bisa - Flanella:

Sejak engkau mendua

Entah apa yang kurasakan

Memandang perih, menyimpan luka

Sampai pada saat ini

Aku memulihkan rasa di hatiku

Lalu aku bisa, bisa bicara

Reff:

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Mencoba mengobati perihku sendiri

Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu

*)

Sampai pada saat ini

Aku memulihkan rasa di hatiku

Lalu aku bisa, bisa bicara

Reff:

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Mencoba mengobati perihku sendiri

Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu

Musik:



Reff:

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Mencoba mengobati perihku sendiri

Demi aku yang pernah ada di hatimu

Pergi saja dengan kekasihmu yang baru

Dan aku yang terluka oleh hatimu

Mencoba mengobati perihku sendiri

Aku yakin bisa aku bisa tanpamu woo ohoo

Aku yakin bisa aku bisa tanpamu

