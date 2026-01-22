Lirik Lagu
Terjemahan Lirik Lagu Little by Little - Oasis: We the People Fight for Our Existence
Berikut ini merupakan terjemahan lirik lagu Little by Little yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Little by Little yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.
Lagu Little by Little masuk dalam album Heathen Chemistry yang dirilis pada tahun 2002.
Lirik lagu ini menceritakan tentang proses pendewasaan, penyesalan, dan harapan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun dilakukan secara perlahan.
Oasis adalah band rock asal Inggris yang terbentuk di Manchester pada tahun 1991.
Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor Britpop, gerakan musik pop-rock Inggris yang mendominasi pertengahan tahun 1990-an.
Musik Oasis dipengaruhi oleh rock klasik Inggris, terutama dari band-band seperti The Beatles dan The Stone Roses, dengan sound gitar yang tebal, melodi kuat, serta vokal khas Liam Gallagher.
Naskah lagu yang emosional dan gaya panggung vokal Liam yang penuh energi menjadi ciri khas mereka.
Setelah lebih dari 15 tahun bubar, Oasis melakukan reuni besar pada tahun 2025 dengan tur dunia yang dimulai di Cardiff, Wales.
Tur ini menjadi panggung pertama Noel dan Liam bersama sejak 2009, disambut antusiasme luar biasa dari para penggemar.
Konser reuni ini menampilkan lagu-lagu hits klasik mereka dan menjadi momen penting dalam sejarah band yang sempat menjadi legenda Britpop.
Berikut terjemahan lirik lagu Little by Little - Oasis:
We the people fight for our existence
Kita orang-orang yang berjuang untuk keberadaan kita
We don't claim to be perfect but we're free
Kita tidak mengklaim untuk menjadi sempurna, tapi kita bebas
We dream our dreams alone with no resistance
Kita mimpikan mimpi kita sendiri dengan tidak melawan
Fading like the stars we wish to be
Memudar seperti bintang yang kita ingin menjadi.
You know I didn't mean what I just said
Kau tahu aku tidak bermaksud apa yang aku katakan
But my God woke up on the wrong side of His bed
Tapi Tuhan aku terbangun di sisi yang salah dari tempat tidurnya
And it just don't matter now
Dan itu hanya tidak peduli sekarang
'Cause little by little we gave you everything you ever dreamed of
karena sedikit demi sedikit kita memberimu semua yang kau pernah mimpikan
Little by little the wheels of your life have slowly fallen off
Sedikit demi sedikit roda kehidupanmu telah perlahan-lahan jatuh
Little by little you have to give it all in all your life
Sedikit demi sedikit kau harus memberikan semuanya dalam semua kehidupanmu
And all the time I just ask myself why you're really here
Dan sepanjang waktu aku hanya bertanya pada diri sendiri mengapa kau benar-benar di sini
True perfection has to be imperfect
Kesempurnaan tepat harus sempurna
I know that that sounds foolish but it's true
Aku tahu bahwa itu terdengar bodoh tapi itu benar
The day has come and now you'll have to accept
Hari telah datang dan sekarang kau harus menerima
The life inside your head we give to you
Kehidupan di dalam kepalamu, kita berikan kepadamu
You know I didn't mean what I just said
Kau tahu aku tidak bermaksud apa yang aku katakan
But my God woke up on the wrong side of His bed
Tapi Tuhan aku terbangun di sisi yang salah dari tempat tidurnya
And it just don't matter now
Dan itu hanya tidak peduli sekarang
'Cause little by little we gave you everything you ever dreamed of
karena sedikit demi sedikit kita memberimu semua yang kau pernah mimpikan
Little by little the wheels of your life have slowly fallen off
Sedikit demi sedikit roda kehidupanmu telah perlahan-lahan jatuh
Little by little you have to give it all in all your life
Sedikit demi sedikit kau harus memberikan semuanya dalam semua kehidupanmu
And all the time I just ask myself why you're really here
Dan sepanjang waktu aku hanya bertanya pada diri sendiri mengapa kau benar-benar di sini
Little by little we gave you everything you ever dreamed of
sedikit demi sedikit kita memberimu semua yang kau pernah mimpikan
Little by little the wheels of your life have slowly fallen off
Sedikit demi sedikit roda kehidupanmu telah perlahan-lahan jatuh
Little by little you have to give it all in all your life
Sedikit demi sedikit kau harus memberikan semuanya dalam semua kehidupanmu
And all the time I just ask myself why you're really here
Dan sepanjang waktu aku hanya bertanya pada diri sendiri mengapa kau benar-benar di sini
Why am I really here
Mengapa aku benar-benar di sini
(Tribunnews.com)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.