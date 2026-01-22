TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Berikut merupakan terjemahan lirik lagu Little by Little yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut terjemahan lirik lagu Little by Little yang dipopulerkan oleh grup band Oasis.

Lagu Little by Little masuk dalam album Heathen Chemistry yang dirilis pada tahun 2002.

Lirik lagu ini menceritakan tentang proses pendewasaan, penyesalan, dan harapan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, meskipun dilakukan secara perlahan.

Oasis adalah band rock asal Inggris yang terbentuk di Manchester pada tahun 1991.

Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor Britpop, gerakan musik pop-rock Inggris yang mendominasi pertengahan tahun 1990-an.

Musik Oasis dipengaruhi oleh rock klasik Inggris, terutama dari band-band seperti The Beatles dan The Stone Roses, dengan sound gitar yang tebal, melodi kuat, serta vokal khas Liam Gallagher.

Naskah lagu yang emosional dan gaya panggung vokal Liam yang penuh energi menjadi ciri khas mereka.

Setelah lebih dari 15 tahun bubar, Oasis melakukan reuni besar pada tahun 2025 dengan tur dunia yang dimulai di Cardiff, Wales.

Tur ini menjadi panggung pertama Noel dan Liam bersama sejak 2009, disambut antusiasme luar biasa dari para penggemar.

Konser reuni ini menampilkan lagu-lagu hits klasik mereka dan menjadi momen penting dalam sejarah band yang sempat menjadi legenda Britpop.

Berikut terjemahan lirik lagu Little by Little - Oasis:

We the people fight for our existence

Kita orang-orang yang berjuang untuk keberadaan kita

We don't claim to be perfect but we're free

Kita tidak mengklaim untuk menjadi sempurna, tapi kita bebas

We dream our dreams alone with no resistance

Kita mimpikan mimpi kita sendiri dengan tidak melawan

Fading like the stars we wish to be

Memudar seperti bintang yang kita ingin menjadi.



You know I didn't mean what I just said

Kau tahu aku tidak bermaksud apa yang aku katakan

But my God woke up on the wrong side of His bed

Tapi Tuhan aku terbangun di sisi yang salah dari tempat tidurnya

And it just don't matter now

Dan itu hanya tidak peduli sekarang

'Cause little by little we gave you everything you ever dreamed of

karena sedikit demi sedikit kita memberimu semua yang kau pernah mimpikan

Little by little the wheels of your life have slowly fallen off

Sedikit demi sedikit roda kehidupanmu telah perlahan-lahan jatuh

Little by little you have to give it all in all your life

Sedikit demi sedikit kau harus memberikan semuanya dalam semua kehidupanmu

And all the time I just ask myself why you're really here

Dan sepanjang waktu aku hanya bertanya pada diri sendiri mengapa kau benar-benar di sini



True perfection has to be imperfect

Kesempurnaan tepat harus sempurna

I know that that sounds foolish but it's true

Aku tahu bahwa itu terdengar bodoh tapi itu benar

The day has come and now you'll have to accept

Hari telah datang dan sekarang kau harus menerima

The life inside your head we give to you

Kehidupan di dalam kepalamu, kita berikan kepadamu

You know I didn't mean what I just said

Kau tahu aku tidak bermaksud apa yang aku katakan

But my God woke up on the wrong side of His bed

Tapi Tuhan aku terbangun di sisi yang salah dari tempat tidurnya

And it just don't matter now

Dan itu hanya tidak peduli sekarang

'Cause little by little we gave you everything you ever dreamed of

karena sedikit demi sedikit kita memberimu semua yang kau pernah mimpikan

Little by little the wheels of your life have slowly fallen off

Sedikit demi sedikit roda kehidupanmu telah perlahan-lahan jatuh

Little by little you have to give it all in all your life

Sedikit demi sedikit kau harus memberikan semuanya dalam semua kehidupanmu

And all the time I just ask myself why you're really here

Dan sepanjang waktu aku hanya bertanya pada diri sendiri mengapa kau benar-benar di sini



Little by little we gave you everything you ever dreamed of

sedikit demi sedikit kita memberimu semua yang kau pernah mimpikan

Little by little the wheels of your life have slowly fallen off

Sedikit demi sedikit roda kehidupanmu telah perlahan-lahan jatuh

Little by little you have to give it all in all your life

Sedikit demi sedikit kau harus memberikan semuanya dalam semua kehidupanmu

And all the time I just ask myself why you're really here

Dan sepanjang waktu aku hanya bertanya pada diri sendiri mengapa kau benar-benar di sini

Why am I really here

Mengapa aku benar-benar di sini

