Terjemahan Lirik Lagu Born to Love You - George Duke: I was Born to Love You

ILUSTRASI MUSIK LAGU - Ilustrasi headphone yang dibuat menggunakan fiur Instagram Story, Senin (13/10/2025). Berikut ini terjemahan lirik lagu Born to Love You yang dinyanyikan oleh George Duke.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini terjemahan lirik lagu Born to Love You yang dinyanyikan oleh George Duke.

George Duke adalah seorang musisi legendaris asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pemain keyboard, komposer, penyanyi, sekaligus produser rekaman yang sangat produktif.

Pemilik nama lengkap George Martin Duke itu mulai dikenal luas melalui kolaborasinya dalam album The Jean-Luc Ponty Experience with the George Duke Trio (1969).

Namanya sangat melekat dengan musisi eksperimental Frank Zappa, di mana ia menjadi anggota The Mothers of Invention.

Ia juga bekerja sama dengan raksasa jazz lainnya seperti Cannonball Adderley, Stanley Clarke, dan Miles Davis.

Duke sering dijuluki sebagai "bunglon" musik karena kemampuannya berpindah antar genre dengan sangat mulus.

Di luar karier solonya, Duke adalah produser papan atas yang membantu banyak artis besar mencapai kesuksesan, seperti Anita Baker, Al Jarreau, Deniece Williams, Jeffrey Osborne, hingga Michael Jackson.

Sepanjang hidupnya, Duke telah merilis sekitar 32 hingga 40 album solo.

Beberapa album populernya antara lain Reach For It (1977) dan A Brazilian Love Affair (1979).

Salah satu lagu yang ia tulis adalah Born to Love You.

Lagu yang rilis pada 1983 ini merupakan sebuah balada soulful yang mengekspresikan cinta mendalam sekaligus keraguan batin.

Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Stevie Wonder - My Cherie Amour: My Cherie Amour Lovely as A Summer Day

Maknanya terletak pada paradoks antara perasaan cinta yang seolah takdir dan ketakutan akan kerapuhan hati serta kemungkinan cinta yang tidak tulus.

Lagu ini menjadi salah satu singel dalam album Guardian of the Light.

Born to Love You sangat populer di Indonesia dan sering dibawakan oleh George Duke saat tampil di Java Jazz Festival.

Terjemahan Lirik Lagu George Duke - Born to Love You

You walk into my life

Kamu berjalan ke dalam hidupku

and change the balance of my days

dan mengubah saldo hari-hariku

With your eyes you say

Dengan matamu yang kau katakan

I'm yours and you are mine

Aku milikmu dan kamu milikku