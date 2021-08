Pengamat Prediksi Akan Ada Perombakan Kabinet Seiring Merapatnya PAN

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie memprediksi akan terjadi perombakan dalam kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebung seiring merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf.

Jerry mengatakan dua nama kader PAN berpotensi bakal dipercaya Jokowi bertugas di kabinet.

"Saya lihat antara Zulkifli Hasan atau Hatta Rajasa yang bisa masuk kabinet. Bisa saja 1 atau 2 kader PAN yang bakal masuk kabinet," kata Jerry kepada Tribunnews.com, Jumat (26/8/2021).

Dia melanjutkan, kemungkinan dua atau salah satu dari nama tersebut akan menggantikan menteri dari kalangan profesional.

"Jika Zulhas masuk, bisa diplot ke Menteri Koperasi dan UMKM. Periode lalu kader PAN juga di MenPAN-RB dan bisa saja dikembalikan, lalu Tjahjo Kumolo ditarik di kementerian lain. Atau (Zulhas) bisa saja di Menteri Kehutanan," kata Jerry.

Jerry meyakini jika partai politik berafiliasi dengan pemerintah, maka akan ada semacam transaksi berupa pos atau jabatan setingkat menteri.

"Memang sudah begitu budaya politik kita, tapi bagi saya tak masalah mau masuk kabinet, yang penting mereka duduk di posisi yang tepat atau right man at the right place, bukan sebaliknya," ujarnya.