Pascasarjana UNJ Jalani Visitasi untuk Raih Akreditasi Internasional AQAS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascasarjana UNJ menjalani visitasi akreditasi internasional oleh Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS) dari 23 Agustus 2021 hingga November 2021.

AQAS sendiri merupakan lembaga independen untuk penjaminan kualitas suatu program studi. AQAS sendiri berbasis di Jerman.

"Semoga hasil akreditasi AQAS ini nantinya sesuai harapan bersama, dan UNJ melakukan akreditasi internasional untuk beberapa tujuan," ujar Rektor UNJ Komaruddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/8/2021).

Tujuan tersebut adalah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Salah satu persyaratan IKU adalah akreditasi internasional program studi.

Selain itu, Komaruddin mengatakan akreditasi ini untuk meningkatkan penyelenggaraan akademik dan budaya akademik sesuai standar internasional.

Sementara yang ketiga, untuk mewujudkan visi menjadi universitas bereputasi di kawasan Asia.

"Setelah UNJ mendapatkan Akreditasi Unggul dari BAN PT, maka kami mengharapkan keunggulan itu menjelma pada praktek nyata dalam berbagai bidang dan dimensi, baik tatakelola, kinerja, produktivitas karya, dan prestasi yg unggul, baik nasional maupun internasional," ucap Komaruddin.

Terdapat tujuh Indikator yang akan dinilai dalam asesmen akreditasi internasional AQAS, meliputi kualitas kurikulum, penjaminan mutu, pembelajaran, pengajaran dan penilaian siswa, penerimaan mahasiswa, perkembangan studi, rekognisi dan sertifikasi, staf pengajar, sumber pembelajaran dan dukungan mahasiswa, informasi publik.

UNJ, kata Komaruddin telah membangun kerjasama internasional dengan universitas luar negeri di banyak negara seperti Afrika, Asia, Australia, Selandia Baru, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara.